S7 заметно расширяет летние туристические маршруты из Северной столицы

Среди новинок этого сезона – регулярные рейсы с берегов Невы на Лазурный берег и Сардинию

В апреле этого года авиакомпания S7 Airlines открыла сразу четыре новых регулярных рейса из аэропорта Пулково, расширив географию полетов из Петербурга в летнем сезоне 2019 года до 23 направлений, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

С учетом появления регулярных рейсов в Барселону и Пальма-де-Майорку (Испания), Ольбию (Италия) и Анапу, число обслуживаемых S7 Airlines в Пулково маршрутов выросло (сейчас в него входят 13 российских и 10 зарубежных). К тому же перевозчик не ищет проторенных путей: на Майорку и Сардинию из Петербурга ранее можно было добраться исключительно с помощью чартеров.

В первом квартале 2019-го S7 Airlines обслужила в Пулково 228 тыс. пассажиров (на 4,6% больше показателя за 2018-й) и вошла в тройку авиакомпаний-лидеров по объемам перевозок из воздушной гавани Петербурга.

При этом рейсы S7 Airlines в Пальму-де-Майорку выполняются раз в неделю, в Барселону и Ольбию - дважды в неделю, а в Анапу - трижды в неделю.

Кроме того, с 25 мая перевозчик откроет регулярные рейсы из Петербурга в Иркутск, а затем летом 2019 года в его расписании появятся полеты в Воронеж и на Лазурное побережье Франции в Ниццу.

Что касается туристических направлений, наибольший интерес из уже открытых в Петербурге вызывает полетная программа S7 из Петербурга в Олбию. Дело в том, что для туристического рынка города это принципиальная новинка: если рейсами в Барселону или на Майорку (как регулярными, так и чартерными) в Северной столице никого не удивишь, на Сардинию напрямую из города на Неве ранее практически не летали.

К тому же перевозчику удалось составить расписание таким образом, что рейс выполняется в удобное время (вылет из Петербурга в 09.35, а обратный – в 12.35). Таким образом, в день прилета уже можно отдыхать весь день, а в день отправления не надо спешить и отправляться в аэропорт спозаранку или ночью.

Как заявил представитель S7 в Италии Марцио Скамолла, у перевозчика уже 10 полетных программ в аэропорты Италии из России. «Однако прямой рейс из «Пулково» в Олбию - очень важное дополнение, поскольку позволяет сделать путешествие на Сардинию из Петербурга максимально удобным, - подчеркнул он. - Наша авиакомпания развивает полетные программы из Пулково как из базового аэропорта и настроена на расширение ассортимента рейсов».

«Принято считать, что отдых на Сардинии дорог. И действительно – если вы хотите жить на Costa Smeralda в отеле уровня 5*, это действительно дорого, – пишет на одном из туристических сайтов уже побывавший на острове петербуржец. - Но в Палау или на архипелаге Ла Маддалена можно спокойно найти жилье за приемлемые деньги».

Как считают эксперты, направление будет пользоваться спросом у путешественников, которые хотят нового и готовы платить за высокое качество отдыха. И может вызвать особенный спрос у самостоятельных туристов: многое будет зависеть от стоимости как перелета, так и турпакета в целом.

В Петербурге программы с использованием перелета на бортах S7 активно продвигает туроператор «Арт-Трэвел», который обзавелся на Сардинии эксклюзивным партнером в виде принимающей компании Veritaly Travel. По мнению генерального директора «Арт-Тревел» Марии Ушаковой, это очень перспективное направление, которое в Петербурге вполне может пользоваться спросом.

«Разнообразные туры на Сардинию стали отличным дополнением нашей обширной программы по Италии, - говорит она. – При этом вместе с партнерами мы можем предложить программы самого разного наполнения и продолжительности – остров готов предоставить максимум возможностей для отдыха».

/TOURBUS.RU