Новости В следующем году новогодние «каникулы» будут короче, а майские – длиннее Эксперты оценивают тенденцию к сокращению праздничного отдыха россиян

По информации СМИ, Минтруд России подготовил проект постановления правительства об установлении выходных праздничных дней в 2020 году. Согласно опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документу, министерство предлагает продлить майские праздники за счет переноса январских выходных. Так, выходные дни 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье, предлагается перенести в 2020 году на 4 и 5 мая — понедельник и вторник соответственно. Это позволит продлить первомайские каникулы до пяти дней, как в этом году — с 1 по 5 мая. Новогодние же каникулы продлятся восемь дней — с 1 по 8 января, так как суббота и воскресенье — 4 и 5 мая — все равно по Трудовому кодексу относятся к нерабочим дням. Вторые майские при этом будут чуть меньше, чем в этом году, -— они продлятся с 9 по 11 мая. Притом что сам День Победы выпадает на субботу. Кроме того, в 2020 году россиянам предлагается установить несколько трехдневных выходных — с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня. А вот на ноябрьские праздники получится один выходной день — 4 ноября. Как отмечает проведенное ранее порталом SuperJob исследование, каждому десятому россиянину не хватает длинных новогодних каникул. А сервис путешествий «Туту.ру» констатировал, что более 40% россиян проводят эти дни на диване. В то же время один из последних опросов ВЦИОМ показал, что у большинства россиян просто нет денег на то, чтобы куда-то выехать на майские праздники. 63% заявили, что намерены провести их дома, 35% — на дачном участке. Только 5% респондентов хотели бы поехать за границу, еще 4% — отправиться в Крым и столько же — в другие регионы России. Главная причина, почему полноценного отдыха в каникулы у них не получится, порядка 70% россиян называют его дороговизну. Ранее премьер Дмитрий Медведев также высказывал сомнение в целесообразности длинных январских выходных в стране. Майские каникулы, так же как и новогодние праздники для россиян — «необходимый всем социальный клапан сброса напряжения», полагает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, которого цитирует сегодня ресурс «Газета.ру». «Особенности нашей экономики - в ее неформальных экономических отношениях, и майские праздники используются для работы на дачных участках, которые кормят многих пенсионеров. Учитывая излюбленную российскую традицию отдыхать в первую декаду января, не стоит строить больших надежд на то, что несколько дополнительных рабочих дней в январе создадут условия для роста производительности труда, не нужно ждать от этого и в мае от нескольких рабочих дней в перерывах между праздничными днями», - считает г-н Шустов. В свою очередь, в интервью нашему порталу Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», отметил: «Как работодатель я, конечно, поддерживаю идею разумного сокращения праздничных выходных. Длинные перерывы в работе негативно сказываются на бизнесе, потому что в рабочем процессе образуются технологические разрывы. На мой взгляд, и майские, и январские выходные слишком продолжительные. Средняя продолжительность отдыха у наших клиентов на майских праздниках – 3-4 дня, что оправдано с экономической точки зрения. Сейчас у многих сложная экономическая ситуация и гораздо менее затратно отправиться на отдых на три дня, чем на более продолжительное время. Плюс сокращение праздничных выходных положительно скажется на росте ВВП, о чем беспокоятся наши экономисты, а этот рост, в свою очередь, поможет увеличению зарплат. Одним словом, в фаворе сейчас непродолжительный отдых». Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», также полагает, что длинные зимние праздники туристам и турбизнесу не нужны: «Я против длинных январских праздников, потому что не все могут отправиться на отдых. Безусловно, состоятельные люди едут отдыхать на горнолыжные курорты, но бедные люди себе этот отдых позволить не могут, поэтому они просто сидят дома и ничего не делают. Будет лучше, если январские праздники будут с 1 по 3 января, далее рабочие дни и уже в Рождественский сочельник 6 января по 7 января мы вновь будем отдыхать, а на работу выходить только 8-го числа. А оставшиеся дни от праздничных январских выходных будут перенесены на майские праздники, и, таким образом, мы сможем отдыхать с 1 по 10 мая. Это положительно скажется на туристическом бизнесе, потому что в мае море теплое и люди с разным экономическим достатком смогут позволить себе отдых в России или ближнем зарубежье, а может быть, просто провести время с пользой на даче». /TOURBUS.RU

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