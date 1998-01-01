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08 мая
ЭТО ЛЮБОПЫТНО: 25% туристов никогда не оставляют отзывы о путешествии
Сервис Туту.ру выяснил, насколько наши туристы готовы делиться своим мнением о перелетах, отелях и ресторанах
Сервис путешествий Туту.ру задал своим пользователям вопрос: «Оставляете ли вы отзывы после путешествия? Ответили на него более чем 1,5 тысячи человек. Как оказалось, четверть респондентов никогда не рассказывает о поездках, перелетах, отелях, ресторанах и других составляющих путешествий.
Негативным опытом готовы поделиться 12% туристов, еще 9% оставят отзыв, только если получат какое-то вознаграждение или бонус.
Более половины опрошенных – 54% – готовы рассказывать о своих поездках в интернете. 17% путешественников оказались самыми ответственными: они всегда пишут отзыв, в котором описывают и плюсы, и минусы поездки. Почти 40% респондентов делают это не столь регулярно, а лишь изредка.
«Наличие отзывов и оценок для покупателей тура является зачастую решающим фактором при выборе отеля для отдыха, – уверена Анастасия Штриплинг, руководитель проекта «Туры» сервиса путешествий Туту.ру. – Более 70% пользователей приобретает путевки в отели со сформированным на основе оценок туристов рейтингом "выше среднего", то есть от семи по десятибалльной шкале. Оценка отелей «8+» на данный момент является самой популярной среди наших клиентов.
Что касается содержания отзывов, то 46% пользователей Туту.ру при знакомстве с информацией об отеле обязательно просматривает блоки с отзывами, и более половины из них при просмотре отзывов не останавливается на нескольких первых предложениях, а раскрывает их целиком, изучая порой целые простыни текста».
Ранее в компании также узнавали у пассажиров поездов, о чем они общаются со своими соседями по купе и какие темы особенно хорошо заходят под стук колес. На вопросы ответили около трех тысяч респондентов.
Оказалось, что подавляющее большинство так или иначе общаются с соседями по вагону, но не на все темы и не со всеми попутчиками. К общению с приятными соседями готовы 45% респондентов, а 9% любят не только поговорить, но и угостить попутчиков чем-то вкусным. Около 30% не хотят близкого общения и предпочитают говорить только по делу и лучше короткими фразами. Неготовыми к разговорам за жизнь оказались 18% ответивших на вопрос.
Самыми популярными темами оказались путешествия и рассказы о себе, своей семье или знакомых. Эти две темы готовы обсуждать 8% и 9% респондентов. 7% готовы поддержать разговор о каких-то мелочах. Размышлять о смысле жизни готовы 3% путешественников.
Меньше всего голосов набрали такие темы, как: политика, погода, религия, искусство и, как ни странно, — цены и деньги.
Оставляете ли вы отзывы после путешествия (про отель, про местные кафе, про перелет или поездку на другом виде транспорта и т.п.)?
12% - пишу только в том случае, если что-то не понравилось, расстроил сервис;
17% - всегда стараюсь оставить отзыв, где описываю и плюсы, и минусы;
37% - иногда пишу;
25% - никогда не оставляю отзывов;
9% - пишу, если мне за это будет какой-нибудь бонус.
/TOURBUS.RU
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