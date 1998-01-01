Новости Правительство утвердило порядок субсидирования туроператоров по въездному туризму Туроператоры обсуждают подробности принятой программы предоставления субсидий за привлечение в страну иностранных туристов

Правительство утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским туроператорам, обеспечивающим привлечение в страну иностранных туристов, - сообщает «Интерфакс». «Утвердить правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов», — говорится в постановлении, подписанном премьером Дмитрием Медведевым и размещенном во вторник на портале правовой информации. «Субсидии предоставляются юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, сведения о которых содержатся в едином федеральном реестре туроператоров, которые подали заявку на предоставление субсидии и привлекли в РФ иностранных туристов из Германии, Израиля, США, Франции, Италии, Великобритании и Северной Ирландии, Кореи, Испании, Японии и Индии», — следует из текста правил. Как отмечается, субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Ростуризма как получателя средств бюджета. Субсидии должны возместить часть затрат туроператоров на размещение иностранного туриста в транспортном средстве и гостинице. «Размер субсидии определяется исходя из количества иностранных туристов из целевых стран, посетивших РФ в течение отчетного периода, а также уточняющих коэффициентов. При этом предельный размер субсидии за прирост иностранных туристов из одной целевой страны не может превышать 5 млн рублей. Базовый размер субсидии за одного туриста устанавливается в размере 1200 рублей и подлежит увеличению при условии применения уточняющих коэффициентов», — говорится в документе. Как уточняется в правилах, на применение коэффициентов влияют сроки пребывания туристов на территории РФ, категория гостиницы, в которой они останавливаются, а также субъект РФ, в который приезжают туристы. Так, Москва, Петербург и Краснодарский край отнесены к субъектам категории «1» с наименьшим повышающим, а в высокий сезон даже понижающим коэффициентом. Татарстан, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Костромская, Московская и Ярославская области отнесены к категории «2» с коэффициентом 1,3. Остальные субъекты РФ отнесены к категории «3» с коэффициентом 1,6. То есть за привлечение туристов в эти регионы туроператоры получат больше денег, чем за привлечение их в столицы и Краснодарский край. Правила также устанавливают требования к туроператору, который может претендовать на субсидию. В частности, он не должен быть иностранным юридическим лицом, а стаж работы в сфере въездного туризма должен быть не менее двух лет. У компании не должно быть задолженностей перед налоговыми органами. Заявки на получение субсидий туроператоры должны подавать в Ростуризм. Ранее сообщалось, что на субсидии туроператорам по внутреннему и въездному туризму государство выделит в 2019-2021 гг. годах почти 3,1 млрд рублей. На развитие въездного туризма из этой суммы планируется потратить 2,46 млрд рублей. Предложенный подход похож на лучшие мировые практики, и туроператоры выступают за такой механизм, говорит исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин. Субсидия 1,2 тыс. руб. за иностранного туриста «немаленькая, и с ней лучше, чем без нее», признает г-н Толчин, добавляя, что по опыту других стран сумма, которая дает результат и позволяет покрыть риски и расходы туроператоров, составляет около $50 за человека. «Есть некоторые тонкости с точки зрения подсчета коэффициентов. Так, в рамках тура «Императорская Россия» мы идем большую часть пути по регионам из третьей категории (предполагает наибольший повышающий коэффициент). Но тур стартует в высокий сезон из Москвы, а это предполагает применение понижающего коэффициента. Таким образом, несмотря на то, что поезд идет в течение двух недель по регионам из третьей категории, общее повышение коэффициента будет не столь значительным», - говорит заместитель генерального директора «РЖД ТУР» Наталья Артомонова, которую цитирует АТОР. «Страны, перечисленные в постановлении правительства, определенно дают качественный туристический поток в РФ. В дальнейшем, на наш взгляд, список можно было бы дополнить рядом стран Персидского залива (Оман, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн), стран Латинской Америки (Мексика, Чили) и стран Юго-Восточной Азии (Таиланд)», - считает PR-директор UTS Group Михаил Дмитриев. Отметим, что в 2018 году Россию с туристическими целями посетили, по данным Росстата, 24,5 млн иностранцев. Из стран, не считающихся ближним зарубежьем и не имеющих с Россией общей границы, наибольший турпоток был зафиксирован из Германии (645 тыс. человек), Южной Кореи (381 тыс.) и Израиля (225 тыс.). /TOURBUS.RU

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