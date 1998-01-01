Псковская область выступила за кратковременный безвиз

Идея создания условий для кратковременного безвизового въезда иностранцев в Россию нашла поддержку в лице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова - в своем обращении в правительство РФ он предложил распространить на регион практику трехдневного безвизового пребывания гостей из-за рубежа, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

По мнению псковского губернатора, необходимость оформления российской визы явно сказывается на размере потока туристов из-за рубежа на территорию региона: многие жители приграничных Эстонии и Латвии и хотели бы побывать на Псковщине, но цена и процедура получения визы их останавливают.

«Если учесть, что стоимость получения визы в 2-3 раза выше, чем цена на однодневную поездку в Псков, для многих жителей соседних стран этот фактор становится решающим не в пользу нашего региона», - оценивают ситуацию местные организаторы туризма.

По их мнению, введение в Псковской области трехдневного безвизового режима для иностранцев позволит увеличить поток гостей в 2-3 раза и существенно повысить их долю в общем въезде, которая сейчас не превышает 10%.

При этом Михаил Ведерников просит ослабить визовый режим неспроста: регион намерен возобновить международное железнодорожное сообщение по маршруту Псков-Рига-Таллин, и появление режима 72-часового безвизового пребывания этот проект явно укрепило бы.

«Первые переговоры с РЖД по этому поводу уже проведены, и я думаю, что проект будет реализован в ближайшем будущем», - заявлял губернатор Псковской области в середине апреля. По его оценке, в случае ослабления визового режима регион вполне может рассчитывать не только на иностранцев, интересующихся музеями, храмами и другими достопримечательностями Псковщины, но и на тех, кто приедет в область «отовариться». «Продуктовый туризм востребован - из стран Балтии к нам часто приезжают в наши супермаркеты или за топливом, - отмечает Михаил Ведерников. – И решение вопроса с визами может этот турпоток существенно увеличить».

Примеров хоть отбавляй. Жители Петербурга и Ленобласти, как известно, с удовольствием отправляются на шопинг в финские Лаппеенранту или Иматру, а сами финны давно освоили паромный маршрут в Таллин, где приобретение пива или молочных продуктов обходится им значительно дешевле.

В обоих случаях речь идет об огромных суммах: в 2017-м россияне только в финском регионе Южная Карелия потратили 346 млн евро (около 23 млрд рублей), из которых на еду и бытовые товары пришлось 172 млн. Причем 87% расходов приходится на однодневные поездки россиян в Суоми.

В свою очередь, финны в ходе однодневных туров ежегодно оставляют в Таллинне около миллиарда евро, большая часть которых уходит на продукты (в частности, алкоголь) и оплату услуг.

Петербург, уже обладающий правом на 72-часовой безвизовый прием иностранцев, прибывающих на круизных и паромных судах, настаивает на расширении этого режима за счет туристов, прилетающих в Cеверную столицу по воздуху.

На днях заместитель генерального директора управляющей аэропортом Пулково компании ВВСС Денис Павшинский заявил, что «говорить о развитии лоукост-перевозок в условиях оформления дорогой визы в Россию для иностранцев бессмысленно, поскольку ее стоимость в разы превышает цену на билет».

Ослабление же визового режима в том или ином виде, по предварительным оценкам, способно привлечь в Петербург около миллиона гостей из-за рубежа: в этом случае возможность «сгонять» в город на Неве на выходные для жителя Европы стала бы реальностью даже в том случае, если решение об этом принято спонтанно.

/TOURBUS.RU