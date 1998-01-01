Новости

Etihad запустит второй ежедневный рейс из Абу-Даби в Москву

Эксперты комментируют перспективы увеличения числа рейсов между столицами России и ОАЭ

Авиакомпания Etihad запустит дополнительный ежедневный рейс из Абу-Даби в Домодедово, сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Основываясь на успехе текущей полетной программы между столицами ОАЭ и России, Etihad Airways запустит новый второй ежедневный рейс между Абу-Даби и московским аэропортом Домодедово, полеты будут выполняться сезонно с 27 октября по 10 мая 2020 года", — говорится в сообщении.

Как отметили в авиакомпании, рейс будет осуществляться самолетом Airbus A320 в дополнение к Airbus A321, который в настоящее время выполняет полеты между Абу-Даби и Москвой.

Предполагается, что новый рейс позволит пассажирам выбирать полет утром или вечером, а также обеспечит удобный транзит через Абу-Даби в Австралию, Индию, Таиланд, Сингапур, Мальдивы и другие страны Южной и Юго-Восточной Азии.

По словам коммерческого директора Etihad Aviation Group Робина Камарка, маршрут из Москвы в Абу-Даби пользуется большим спросом не только у туристов, но и у деловых людей. "Добавив новый рейс, мы подчеркиваем важность российского рынка", — пояснил он.

По данным пресс-службы авиакомпании, Россия является вторым по величине рынком для въездного туризма в ОАЭ. В 2018 году страну посетили 820 тыс. российских путешественников.

Комментируя нам эту новость, Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туроператора «АРТ-Тур», отметил: «Рейс, думаю, будет востребован. Особенно когда одна из полос дубайского аэропорта на ремонте.

Оба аэропорта обслуживают пассажиров, отдыхающих в любой точке ОАЭ. Расстояние между ними небольшое - пара часов езды».

Напомним, что Etihad Airways начала полеты 5 ноября 2003 года на единственном тогда лайнере Airbus A330-200, который совершил символический перелет в исторический город эмирата Абу-Даби Аль-Айн. Регулярные коммерческие рейсы стали выполняться с 12 ноября этого же года из Абу-Даби в столицу Ливана.

В 2008 году компания начала полеты в Москву.

Сейчас национальный перевозчик ОАЭ располагает новейшим флотом из более чем 110 современных самолетов Boeing и Airbus, совершая перелеты по 84 направлениям. За 15 лет Etihad Airways совершила более 840 тыс. пассажирских рейсов и перевезла 139 млн пассажиров.

В компании работают сейчас 22 тыс. человек – граждане 150 стран.

/TOURBUS.RU