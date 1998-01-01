Новости «Аэрофлот» отменяет до июля прямые рейсы на Шри-Ланку и Бали Туроператоры обсуждают причины и последствия приостановки полетов российского перевозчика по популярным туристическим маршрутам

Согласно расписанию на сайте «Аэрофлота», рейсы, выполняемые авиакомпанией «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка) и Денпасар (Индонезия, о-в Бали), отменены после 11 мая вплоть до июля. Туристам предлагается возврат денежных средств «в течение 30 дней», - сообщает АТОР. Как сообщили туроператоры, отменены все вылеты после майских праздников (рейс 11 мая будет выполнен) вплоть до июля. Билеты на Шри-Ланку с вылетом в июле на момент воскресенья, 5 мая, были в продаже на сайте «Аэрофлота». Как сообщают туристы, авиакомпания предлагает им только одну опцию – возврат денежных средств. При этом некоторые туристы уже улетели на Шри-Ланку в конце апреля и должны вернуться в середине мая. Им также предлагают возврат денежных средств в течение 30 дней или перелет другой авиакомпанией со стыковкой – но с доплатой со стороны туристов, согласно коммерческим тарифам. Напомним, что ранее МИД РФ и Ростуризм рекомендовал воздержаться от посещения Шри-Ланки с туристическими целями. При этом запрет на авиарейсы в страну не вводился. Между тем в субботу ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ предупредил, что "на Шри-Ланке в Коломбо действуют повышенные меры безопасности вблизи мостов, где проводится усиленное патрулирование силами ВМС на реках и водных каналах", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter. «Аэрофлот» – единственная авиакомпания, выполняющая прямые рейсы из Москвы в Коломбо. Россияне могут также добраться до Шри-Ланки на стыковочных рейсах авиакомпаний Emirates, Air Arabia, Etihad и т. д. Как рассказали порталу "в пресс-службе сервиса поиска авиабилетов Aviasales, с 26 апреля по 1 мая 2019 года число поисковых запросов по этому направлению снизилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлом года. Также до июля отменены рейсы «Аэрофлота» (выполняются «Россией») в Денпасар (Индонезия, о-в Бали) после 23 мая. Это единственный прямой рейс на популярный курорт Индонезии. Отметка об отмене рейсов на Бали появилась в выписанных бронированиях в личных кабинетах на сайтах туроператоров. Официальные причины отмены рейсов на оба острова пока неизвестны. По имеющейся информации, рейсы отменены в связи с низкой загрузкой бортов. Пассажирам отмененных рейсов на Бали также предлагается возврат денежных средств в течение 30 дней, сообщил один из пассажиров, который должен был лететь на Бали вместе с семьей. У ряда туристов, которые должны были лететь данными рейсами, в местах отдыха были забронированы отели по невозвратным тарифам. При этом, по данным Aviasales, "количество бронирований авиабилетов на Бали с начала года увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. И если прямые рейсы стоят от 50 тыс. рублей туда-обратно, то рейсы с пересадками обходятся путешественникам от 35 тыс. рублей. Большинство россиян предпочитает покупать билеты по более низкой цене". Как сообщила в свою очередь нашему порталу Светлана Кречкина, руководитель отдела маркетинга компании «Ванд Интернешнл», «спрос на эти страны сейчас невысок в связи с тем, что подошел сезон других, более близких, морских курортов. При этом туристы, забронировавшие туры в Бали, вообще никаким образом не имеют опасений. По Шри-Ланке же у нас наблюдались аннуляции в связи с недавними терактами». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка