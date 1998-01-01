Новости Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для поиска и бронирования туров Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества проверили 22 мобильных приложения по параметрам функциональности, удобства, безопасности, производительности и надежности

Накануне сезона отпусков организация Роскачество провела исследование мобильных приложений онлайн-туркомпаний, которые позволяют удобно и на привлекательных условиях заказать весь набор туристических услуг. Для сравнительных испытаний было отобрано 22 наиболее популярных приложения в российском сегменте магазинов Google Play и App Store, которые позволяют искать и бронировать туристические путевки онлайн. Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества проверили 12 мобильных приложений для операционной системы Android и 10 мобильных приложений для iOS по параметрам функциональности, удобства, безопасности, производительности и надежности. Лучшими приложениями были признаны Level.Travel, Travelata.ru и OneTwoTrip. Испытания проводились по 78 критериям. Эксперты просмотрели сотни туров по наиболее востребованным направлениям среди россиян, оценили функциональность и удобство пользования, страницы отелей, перелетов и номеров, возможности по бронированию туров и оплате. Каждому из 78 критериев был присвоен «вес», что позволило сформировать итоговый рейтинг каждого ресурса. Одна из самых важных потребительских характеристик любого мобильного приложения – это функциональные возможности. Соответствующая группа параметров испытаний включает в себя 38 критериев и имеет наибольший вес в совокупной оценке. Эксперты Роскачества оценили возможности поиска, фильтрации и сортировки мобильных приложений турагентств, проверили наличие календаря цен, автозаполнения документов и раздела «избранное», а также не оставили без внимания содержание карточек туров. Наиболее информативные описания туров у Level.Travel, Слетать.ру и Travelata.ru, а по совокупности параметров наиболее функциональными приложениями оказались Level.Travel (4,42) и Travelata.ru (3,43). Также в лидерах – Слетать.ру (3,31 – iOS / 2,85 – Android) и OneTwoTrip (2,96). Еще одна важная группа критериев – безопасность. Приложения проверялись на наличие возможных уязвимостей и вредоносных программ, а также безопасность передачи и хранения персональных и платежных данных с помощью специализированного ПО. По результатам тестирования было определено, что ни одно из исследованных приложений не содержит вредоносное ПО, а передача персональных и платежных данных производится в зашифрованном виде каждой из программ. Однако был выявлен ряд уязвимостей. Проверка проводилась при помощи анализатора Solarapp Screener и показала, что у 25% приложений имеется небезопасная реализация SSL и слабый алгоритм хеширования (функция преобразования данных) и шифрования. Эти уязвимости повышают риски утечки логинов и паролей пользователей, а также их персональных данных при использовании публичного Wi-Fi. Стоит отметить, что наличие уязвимостей не говорит о том, что приложения небезопасны и их нельзя использовать. Эксперты также оценивали избыточность запрашиваемых разрешений и наличие запроса согласия на обработку и хранение данных. Было выявлено, что все приложения запрашивают только необходимые разрешения (не просят доступ к контактам или камере, если это не продиктовано функциональной необходимостью). Активное согласие на обработку и хранение персональных данных запрашивают только 27% приложений (просят поставить «галочку» в знак согласия с политикой конфиденциальности, а не расценивают использование приложения как согласие по умолчанию). По совокупности семи критериев самыми защищенными и безопасными приложениями признаны OneTwoTrip (4,27 балла из 5), Checkintime (3,84) и Travelata.ru (3,80) для iOS и «Горящие туры онлайн» (4,64), Слетать.ру (4,52) и OnlineTur.ru (4,45) для Android. Опасных и вредоносных приложений выявлено не было. /TOURBUS.RU

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