Новости Круизных туристов ждет тайм-слотирование В этом году практика разделения пассажиров на потоки будет впервые распространена на все судозаходы в Северную столицу

Стартовавшая в Петербурге 28 апреля морская круизная навигация ознаменовалась введением системы полноценного тайм-слотирования. Как заявил генеральный директор АО «Пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Вадим Каширин, в этом году практика разделения пассажиров на потоки будет распространена абсолютно на все судозаходы в первый день пребывания судов, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. По его словам, система тайм-слотирования была введена в связи с тем, что в пиковые даты порт приближался к своей максимальной пропускной способности или даже превышал ее. Стоит напомнить: пропускная способность «Морского фасада» составляет 18 тыс. пассажиров в сутки, а сам порт способен одновременно принимать до семи больших лайнеров. И его загрузка продолжает расти: этим летом 28 дней для него будут пиковыми, поскольку одновременно к причалам пришвартуются пять или более круизных лайнеров. «В качестве эксперимента система тайм-слотирования была опробована еще в 2017 году, а в 2018-м применялась в даты пиковых нагрузок порта, - комментирует он. – Она дала очень хороший результат, позволив избежать очередей пассажиров при пересечении границы, и была одобрена как руководством круизных линий, так и туроператорами и представителями органов власти Петербурга». При этом он подчеркнул: суть тайм-слотирования состоит не в создании приоритетов для тех или иных принимающих туроператоров, а в правильной организации очередности схода пассажиров на берег. Как считает генеральный директор компании «Арктур Трэвел» Елена Мальченок, шаг этот абсолютно правильный и выгодный всем сторонам. «Речь действительно идет об упорядочении схода большого количества пассажиров, - говорит она. – Дело в том, что в рамках тайм-слотирования приоритет получают не конкретные принимающие компании, а интересы туристов. И в первую очередь на берег сходят те из них, кто участвует в наземных экскурсиях, организованных круизной компанией». «Очевидно, что круизные линии, вкладывающие деньги в строительство флота, обслуживание и содержание огромной инфраструктуры по организации путешествий и привлечению туристов в порт Петербурга, вправе рассчитывать на взвешенную логистику в порту, - считает Елена Мальченок. – И когда город в лице порта демонстрирует это в правильной организации схода пассажиров – это способствует успеху всех, кто участвует в их обслуживании». По ее мнению, используемая в Петербурге система тайм-слотирования не создает никаких препятствий для работы даже тем многочисленным компаниям, которые не аккредитованы круизными линиями. «Во-первых, благодаря четкой организации схода пассажиров в порту, весь этот процесс ускоряется в целом и проходит четко, - комментирует она. – Во-вторых, никто не мешает любой компании быть аккредитованным оператором по предоставлению обслуживания круизным линиям. Если, конечно, она соответствует высочайшим требованиям иностранных круизных компаний». В настоящее время наиболее частыми гостями в порту «Морской фасад» являются лайнеры таких круизных операторов, как Carnival Corporation (на них приходится 43% всех судозаходов), Royal Caribbean & Celebrity Cruises (16%), а также Mediterranean Shipping Company (MSC) и Norwegian Cruise Line Holdings (11% и 9% соответственно). При этом контракты на обслуживание в Петербурге имеют более 30 круизных линий. /TOURBUS.RU

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