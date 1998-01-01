Новости

Удмуртия «ЗАВОДит» новый туристический образ Республики

Презентация пока что малоизвестных туристических возможностей Удмуртской Республики прошла в российской столице

Презентация туристических возможностей региона прошла в постоянном представительство Главы Удмуртской Республики при президенте РФ, - сообщает наш корреспондент.

«Регион наш по российским меркам не очень велик, хотя в масштабах Европы, немного уступая по размерам территории Дании и чуть превосходя Швейцарию, был бы весьма заметен, - начал церемонию постоянный представитель главы Удмуртской Республики Михаил Хомич. - Но, к сожалению, на туристическом рынке мы до сих пор практически неизвестны».

И вроде бы грех жаловаться, продолжал он. Транспортное сообщение с Удмуртией улучшается на глазах — ежедневно курсирует комфортабельный двухэтажный поезд Москва — Ижевск (расстояние -1129 км, время в пути — 16 часов). По железной дороге нетрудно добраться в другие исторические города Удмуртии — Сарапул и Глазов. В столицу региона с осени прошлого года трижды в день летают самолёты Аэрофлота, осенью к нему добавится компания S7...

Но всё же прошлогодний турпоток — 683 тыс. человек и имеющаяся инфраструктура — на всю республику имеются только 75 гостиниц — явно не соответствуют туристическому потенциалу Удмуртии.

По мнению г-на Хомича, ситуацию могут коренным образом изменить приход к управлению туристической отраслью региона и её переформатированию менеджерской команды известного крымского отеля «Мрия Резорт», а также принятие стратегии развития туризма в Удмуртии до 2025 года.

Первым её крупным событием станет празднование столетнего юбилея продолжателя школы русских изобретателей, великого оружейника Михаила Калашникова, более шестидесяти лет проработавшего в столице республики — Ижевске.

В удмуртском туристическом календаре — более 350 юбилейных мероприятий, основные приурочены к 19 сентября — отмечаемому по предложению Калашникока Дню оружейника и к 10 ноября — дню рождения конструктора.

Туристический потенциал Удмуртии — это 355 культурно-исторических достопримечательностей, 78 памятников природы, 17 горнолыжных трасс, 86 досугово-развлекательных объектов (в том числе первый в России сертифицированный скейт-парк), 10 санаториев.

Очень удачно придуман туристический слоган республики — «Удмуртия ЗАВОДит» (можно прочесть и как ZAVOD — IT).

«Лица» Удмуртии, помимо Калашникова — это Пётр Ильич Чайковский, родившийся в городе Воткинске (там в нынешнем году пройдёт V музыкальный фестиваль под руководством Владимира Спивакова и Юрия Башмета), это легендарная лыжница Галина Кулакова, это, наконец, прогремевшие на Евровидении «Бурановские бабушки».

Тем не менее, основа, главная составляющая формулы удмуртского туристического продукта — это промышленный туризм, крупнейшие промышленные предприятия Удмуртии — Ижмаш (бывший Ижевский оружейный завод), Ижсталь, Ижавто и другие.

Некоторые «изюминки» местной промышленности даже среди специалистов известны мало — как, например, производство молотого кофе. «И кто знает, что, скажем, пластмассовые кресла на знаменитейшем стадионе «Камп Ноу» в Барселоне произведены в Удмуртии?» - спрашивает начальник Управления по развитию туризма и туристической деятельности Юлия Железняк.

Быстро развивается в Удмуртии и гастрономический туризм: например, в 2017 году Гран-при в соответствующей номинации событийного календаря получил «Званый обед в Сарапуле». Своеобразными символами удмуртской кухни являются морковный чай, суп с полбой, овощные (репа, свёкла, сельдерей) чипсы.

Удмуртский фестиваль пельменей (первая половина февраля) также известен на всю Россию.

«Сегодня мы предлагаем целый ряд сформированных туристических маршрутов по Ижевску и Удмуртии, - отметил глава Центра торговых стратегий и проектного управления Эдуард Бурганов. - Однодневные маршруты по столице республики - «#ИжевскЗАВОДит», «Ижевчанин Калашников», «Ижевск- город оружейников», «Удмуртия угощает», двухдневный - #УдмуртияЗАВОДит» (Ижевск, Воткинск, Сарапул).

/TOURBUS.RU