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06 мая
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МИД РФ предупредил о распространении опасных вирусов в Таиланде и Малайзии/ Римский аэропорт 8 мая будет работать с ограничениями/ Туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии и утонула
МИД РФ предупредил о распространении опасных вирусов в Таиланде и Малайзии
В Таиланде, Малайзии и Гондурасе растет число заражений опасными вирусными болезнями – вирусом Зика и лихорадкой денге, сообщает в понедельник ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.
"Таиланд – отмечается рост случаев заражения вирусом Зика. Гондурас, Малайзия – рост случаев заболевания лихорадкой денге", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
По информации Всемирной организации здравоохранения, вирус Зика переносят комары рода Aedes. Вирус также может передаваться половым путем. Симптомы болезни могут включать незначительное повышение температуры, кожную сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, общее недомогание или головную боль. Эти симптомы обычно сохраняются до семи дней. Доказано, что вирус Зика вызывает микроцефалию и синдром Гийена-Барре, изучается также его связь с другими неврологическими осложнениями.
Лихорадка денге – острое вирусное заболевание, переносчиком которого являются комары Aedes aegypti. Симптомы обычно проявляются через пять-семь дней после укуса — это высокая температура, сильные головные и мышечные боли.
При заболевании классической формой лихорадки прогноз благоприятный, при геморрагической форме летальность составляет около 50%.
Римский аэропорт Фьюмичино 8 мая будет работать с ограничениями
Аэропорт Фьюмичино в Риме 8 мая будет работать с ограничениями, в движении транспорта также ожидаются сбои, предупреждает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.
"Италия, Рим – 8 мая из-за забастовки ряда профсоюзных объединений ожидаются сбои в транспортном сообщении; ограничения в работе международного аэропорта "Рим-Фьюмичино" (FCO)", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Туристка из Китая упала в Неву во время фотосессии и утонула
Туристка из КНР погибла, упав в Неву в центре Петербурга во время фотографирования, тело было найдено лишь через несколько часов, сообщает пресс-служба городского Главного управления МЧС в пятницу.
"Около половины одиннадцатого утра случилась трагедия в самом центре нашего города. Во время фотосессии гражданка КНР поскользнулась и упала в Неву. Ей на помощь бросился ее соотечественник. Он был спасен и госпитализирован", — говорится в сообщении ведомства.
На месте инцидента около Дворцового моста проводились водолазные работы и обследование акватории силами четырех катеров Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и петербургского гарнизона МЧС России, а также одним катером ОМОН.
"В 15:13 тело гражданки КНР было обнаружено сотрудниками поисково-спасательной службы и передано правоохранительным органам", — сообщает МЧС.
Информация об инциденте передана в консульство КНР.
/TOURBUS.RU
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