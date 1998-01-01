Новости «Электронная путевка» будет усеченной Эксперты комментируют информацию о возможном упрощении «многострадального» проекта

Система «Электронная путевка», в разработку которой структуры «Ростеха» готовы вложить 2 млрд руб., может быть запущена в усеченном варианте - в новую версию, возможно, будут собраны лишь данные о стоимости проданных туров и финансовых гарантиях операторов, - сообщает сегодня газета «Коммерсант». В «Ростехе» изданию пояснили, что подконтрольное госкорпорации АО «Национальные туристические технологии» пока не наделено полномочиями оператора «Электронной путевки» и говорить о планах возможно после выхода соответствующего постановления правительства. Как напоминает газета, идея создания информационной системы «Электронная путевка» впервые была обнародована в 2012 году, после громкого банкротства туроператора «Ланта-тур». Первоначальную концепцию «Электронной путевки» за 5,8 млн руб. разработала Stins Coman. В 2015 году подрядчиком Ростуризма по разработке опытного образца системы стала «Астерос», контракт составил 153 млн руб. Тогда стоимость всего проекта оценивалась в 600 млн руб. В 2017 году в проект вошел «Ростех»: подконтрольный ему концерн КРЭТ подписал с Ростуризмом меморандум. Сроки ввода в эксплуатацию «Электронной путевки» неоднократно сдвигались. Еще в прошлом году датой начала ее обязательного использования считался январь 2019 года, но этого не произошло. Изначально предполагалось, что в «Электронной путевке» будут содержаться полные сведения о проданных турах: номер, статус, все реквизиты договора, сведения о туроператоре, турагенте, заказчике продукта, самих туристах, данные обо всех услугах в составе тура и их контрагентах, датах поездки и контакты принимающей стороны. Собеседник издания на туристическом рынке указывает, что сократить объем обрабатываемой информации планируется для ускорения старта системы. Но как именно «Электронная путевка» будет защищать туристов, пока непонятно, о чем ранее заявлял Минфин. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе объясняет, что даже в рамках первоначального функционала система никак не защищает рынок от банкротств туроператоров: «"Электронная путевка" может показать лишь реальный объем рынка и в случае возникновения проблем продемонстрировать, какое количество туристов находится за границей». Как рассказал нашему порталу Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», «раньше представители нашей компании присутствовали на заседаниях экспертной группы, тогда руководителем был Игорь Козлов, однако после его отставки «Ростех» перестал приглашать наших представителей к участию в экспертном совете. Но судя по тому, что мне известно, могу сказать, что чем проще будет электронная путевка, тем проще будет ее внедрить. Изначальный вариант был слишком сложным для интеграции и, на мой взгляд, второй пункт – интеграция электронной путевки с туроператорскими системами – был просто невозможен с точки зрения реализации. Требовалась слишком большая работа от туроператоров, им бы пришлось создавать отдельные отделы, которые должны были бы вносить данные о турах в ЭП. Конечно немного непонятно, почему на доработку ЭП в «сокращенном варианте» нужно потратить больше денег – 2 млрд рублей, чем на изначальный вариант, тогда было потрачено около 500 млн рублей, но «Ростеху», конечно, виднее, что нужно делать, они основываются на своих данных. Ну а если говорить о том, зачем рынку электронная путевка, то напомню, что изначально Ростуризм хотел при ее помощи повысить устойчивость туроператорских компаний, и это здравая, нужная рынку идея. Но нужно смотреть не на выручку компаний, а на баланс. Именно баланс показывает качество финансового состояния компании. Нужно иметь представление о коэффициенте финансовой устойчивости, который складывается из соотношения долгов и прибыли компании. Эту информацию нужно предоставлять Ростуризму, а не чек от реализованного тура». /TOURBUS.RU

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