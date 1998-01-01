Новости Урал будет активно развивать деловой и горнолыжный туризм Седьмой туристический форум «Большой Урал» собрал 2,5 тыс. участников из 24 регионов России и 11 государств

Как сообщает наш корреспондент, с 24 по 27 апреля в Екатеринбурге состоялся VII туристический форум «Большой Урал». Впервые эта представительная туристическая ассамблея, в которой приняли участие 2,5 тысячи человек из 24 регионов России, 23 муниципальных образований Свердловской области и 11 государств (партнёром форума стала Республика Узбекистан), прошла на сцене открытого в 2015 году «Ельцин-центра» - он является сегодня одним из самых посещаемых туристами экскурсионных объектов столицы Урала. К открытию форума была приурочена крупнейшая за всю историю промысла выставка сысертского фарфора — одного из самых ярких и интересных на Урале. В рамках программы форума состоялись 38 деловых мероприятий и дискуссий с участием почти ста экспертов и спикеров. Гости форума и журналисты смогли принять участие в четырёх информационных турах по достопримечательностям Свердловской области. Участникам и гостям форума представили свои работы 25 мастеров и организаций народно-художественных промыслов Свердловской области. «Большой Урал» уже в третий раз стал площадкой для проведения регионального этапа всероссийского конкурса «Туристический сувенир», в котором приняли участие 120 мастеров из регионов России. «Очень жаль, что за пределами Урала пока не очень хорошо знают один из самых старых уральских промыслов — нижнетагильские подносы, выполняемые в технике маховой росписи, - сказала мастер подносного промысла Светлана Парышева. - Между тем, началам этой техники лаковой росписи по металлу мы можем научить практически любого нашего гостя». Форум «Большой Урал» - это площадка, где подписываются соглашения о сотрудничестве в сфере туризма и гостеприимства, развитии новых туристических направлений. В этом году на форуме заключено пять таких соглашений. Кроме того, на «Большом Урале» руководители органов власти в сфере туризма восьми российских регионов заключили меморандум, направленный на развитие экологического маршрута «Великий Уральский путь», а управляющая компания туристического кластера «Гора Белая» подписала соглашения со своими первыми резидентами. Одним из самых ярких событий деловой программы стал MICE Рlace - ток-шоу, посвящённое развитию MICE-индустрии в России и на Урале. Его главной темой стало обсуждение организации деловых встреч, конференций, инсентив-мероприятий, а также других аспектов делового туризма в условиях современного рынка. Отметим, что Свердловская область находится на втором месте по деловой активности в стране. Регион имеет большое количество отелей, конгресс-площадок, объектов питания и развлекательной индустрии. Все это предлагает широкие возможности для организаторов мероприятий и проведения международных событий. «В 2018 году туристический поток в наш регион вырос по сравнению с предыдущим годом на 20% и составил более 1,5 миллионов человек — из них более 190 тыс. иностранных гостей — рассказала министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова. - Более 80% турпотока — это деловой туризм. За последние два года введены в эксплуатацию 12 новых средств размещения. Всего в области насчитывается сегодня 477 отелей — более 75% из них классифицированы, общей вместимостью более 32 тыс. человек». Непосредственно Екатеринбург располагает сегодня более чем сотней конгрессных площадок общей площадью 12 500 кв. м. В уральской столице более 90 отелей, из них четыре отеля категории «пять звезд», 19 – «четыре звезды», 40 – «три звезды». Развитию делового туризма способствует удачное географическое расположение региона и удобная транспортная логистика. Один из лучших аэропортов страны Кольцово в прошлом году перевёз 6,1 млн пассажиров: 70 авиакомпаний выполнили рейсы по 110 направлениям; пассажиропоток на внутренних направлениях увеличился до 4 млн чел. Кроме того, Екатеринбург расположен на Транссибирской магистрали, что позволяет путешествовать в любую точку страны. Существенным фактором роста всех показателей туристической отрасли — а особенно качества оказываемых услуг — стала подготовка и проведение матчей чемпионата мира по футболу на выстроенной фактически заново «Екатеринбург-арене», ставшей одним из самых интересных по архитектурному решению стадионов России. Одно из главных направлений развития туризма на Урале — повышение доступности турпродукта для детей. В этом плане особенно важно развитие туристско-рекреационного кластера «Гора Белая». На нынешний год планируется завершение проектирования и строительства горнолыжной деревни, разработки эскизных проектов спортивных объектов, а также осуществление мастер-плана по развитию парка «Река Чусовая». Запланировано и включение кластера в готовящуюся Ростуризмом новую ФЦП развития внутреннего и въездного туризма. /TOURBUS.RU

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