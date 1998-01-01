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06 мая
Russian Business Travel & MICE Award – важные новости
В этом году в процедуре выдвижения номинантов и голосования за победителей премии Russian Business Travel & MICE Award-2019 произошли серьезные изменения
Продолжается выдвижение соискателей на главную профессиональную награду в деловом туризме и MICE – ежегодную премию Russian Business Travel & MICE Award.
Предполагается два этапа голосования экспертов: заочное – на сайте премии и интерактивное – в зале проведения торжественной церемонии награждения.
Существенные изменения коснулись и состава номинаций. По многочисленным просьбам участников рынка организаторы премии учредили новую номинацию: «Лучшая альтернативная площадка для мероприятий России», в рамках которой будут состязаться набирающие популярность лофт-пространства, «неотельные» конференц-центры и различные нестандартные бизнес-площадки.
Лучшие компании рынка делового туризма и MICE будут определяться в следующих номинациях:
Х Юбилейная торжественная церемония награждения премии RBT&MA, как и в прошлом году, пройдет 10 октября совместно с масштабным событием индустрии встреч – циклом деловых мероприятий «Всероссийский День MICE на региональных площадках России».
Организаторы премии RBT&MA2019 приглашают постоянных и новых участников подать заявку на соискание престижной награды.
Ирина Ильина
+7 (916) 602-02-03
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