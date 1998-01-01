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Russian Business Travel & MICE Award – важные новости

В этом году в процедуре выдвижения номинантов и голосования за победителей премии Russian Business Travel & MICE Award-2019 произошли серьезные изменения

Продолжается выдвижение соискателей на главную профессиональную награду в деловом туризме и MICE – ежегодную премию Russian Business Travel & MICE Award.



В этом году принципиально изменен подход к составу экспертного совета – в него приглашены самые опытные игроки рынка MICE, а также корпоративные клиенты, общее число экспертов – 100 человек. Эти изменения призваны повысить объективность присуждения наград. Список членов экспертного совета будет размещен на сайтах премии и Дня MICE.

Предполагается два этапа голосования экспертов: заочное – на сайте премии и интерактивное – в зале проведения торжественной церемонии награждения.

Существенные изменения коснулись и состава номинаций. По многочисленным просьбам участников рынка организаторы премии учредили новую номинацию: «Лучшая альтернативная площадка для мероприятий России», в рамках которой будут состязаться набирающие популярность лофт-пространства, «неотельные» конференц-центры и различные нестандартные бизнес-площадки.

Упразднена номинация «Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников».

Лучшие компании рынка делового туризма и MICE будут определяться в следующих номинациях:

1)Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*

2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*

3) Лучшая региональная конгрессная гостиница

4) Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр

5) Лучшая альтернативная площадка для деловых мероприятий

6) Лучший организатор конференций

7) Лучший организатор инсентив-программ

8) Лучшее business-travel-агентство

9) Лучший офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE

10) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма

11) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России

Х Юбилейная торжественная церемония награждения премии RBT&MA, как и в прошлом году, пройдет 10 октября совместно с масштабным событием индустрии встреч – циклом деловых мероприятий «Всероссийский День MICE на региональных площадках России».



В рамках торжественной церемонии помимо победителей в основных номинациях, заслуженная награда также будет вручена в специальной номинации: «Победитель MICE-Баттл регионов России».

Организаторы премии RBT&MA2019 приглашают постоянных и новых участников подать заявку на соискание престижной награды.

Также приглашаются к сотрудничеству партнеры в Москве и регионах.



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Номинанты

Дополнительная информация:

Ирина Ильина

award@tourbus.ru

+7 (916) 602-02-03