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06 мая
Russian Business Travel & MICE Award – важные новости

В этом году в процедуре выдвижения номинантов и голосования за победителей  премии  Russian Business Travel & MICE Award-2019 произошли серьезные изменения


Продолжается выдвижение соискателей на главную профессиональную награду в деловом туризме и MICE – ежегодную премию  Russian Business Travel & MICE Award.


В этом году принципиально изменен подход к составу экспертного совета – в него приглашены самые опытные игроки рынка MICE, а также корпоративные клиенты, общее число экспертов – 100 человек. Эти изменения призваны повысить объективность присуждения наград. Список членов экспертного совета будет размещен на сайтах премии и Дня MICE. 

Предполагается два этапа голосования экспертов: заочное – на сайте премии и интерактивное – в зале проведения торжественной церемонии награждения.

 

Существенные изменения  коснулись и состава номинаций. По многочисленным просьбам участников рынка организаторы премии учредили новую номинацию: «Лучшая альтернативная площадка для мероприятий России», в рамках которой будут состязаться набирающие популярность лофт-пространства, «неотельные» конференц-центры и различные нестандартные бизнес-площадки. 
Упразднена номинация  «Лучшая авиакомпания для бизнес-путешественников».

Лучшие компании рынка делового туризма и MICE будут  определяться в следующих номинациях:
1)Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 5*
2) Лучшая конгрессная гостиница Москвы категории 4*
3) Лучшая региональная конгрессная  гостиница
4) Лучший конгрессно-выставочный или деловой центр
5) Лучшая альтернативная площадка для деловых мероприятий
6) Лучший организатор конференций 
7) Лучший организатор инсентив-программ
8) Лучшее business-travel-агентство
9) Лучший офис по туризму или конвеншн-бюро в сфере продвижения MICE
10) Лучший онлайн-продукт в сфере MICE и делового туризма
11) За выдающийся вклад в развитие конгресс-услуг в России

 

Х Юбилейная  торжественная церемония награждения премии RBT&MA,   как и в прошлом году, пройдет  10 октября  совместно с масштабным событием индустрии встреч – циклом деловых мероприятий «Всероссийский День MICE на региональных площадках России».

В рамках  торжественной церемонии помимо победителей в основных номинациях,  заслуженная награда   также будет вручена  в специальной номинации: «Победитель MICE-Баттл  регионов России».

Организаторы премии RBT&MA2019  приглашают  постоянных  и новых участников подать заявку на соискание престижной награды.
Также приглашаются  к сотрудничеству партнеры  в Москве и  регионах.

Номинировать
Номинанты
Дополнительная информация:

Ирина Ильина

award@tourbus.ru

+7 (916) 602-02-03

 


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