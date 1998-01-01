Новости «Отдых» превратят в «Путешествие» На этой неделе в Северной столице впервые пройдет новый фестиваль «Путешествие. Отдых без границ», объединяющий международную турвыставку для специалистов и мероприятия для обычных туристов

В этом месяце главное туристическое событие весны в Петербурге - международную туристскую выставку «Отдых без границ», ориентированную на специалистов, а также фестиваль «Путешествие», нацеленный на интерес обычных туристов, впервые объединят в общий фестиваль «Путешествие. Отдых без границ». Мероприятие, которое состоится в течение двух дней (11 и 12 мая), будет новым не только по наполнению, но и по площадке: в этот раз его участников и посетителей ждут в «Порт Севкабель», где нет недостатка в разнообразных площадях и есть возможность организовывать самые разные форматы встреч. В деловой части фестиваля, как и раньше, встретятся специалисты из многих стран мира и регионов России, представляющие операторские и агентские компании, национальные ассоциации и туристские офисы, а также информационно-туристские центры, курорты и санатории, перевозчиков, круизные компании, отели, образовательные центры и т. д. Само собой, что в этой части «Путешествие. Отдых без границ» обсудят новые тренды в сфере туризма, расскажут о неожиданных направлениях или необычных маршрутах, а также поделятся секретами успешных продаж: в расписании профильной TravelLab уже заявлено 16 тем. Причем акцент будет сделан на «специалитетах» в виде гастрономического, экологического, бюджетного и других нишевых видах туризма, а также на современных способах продвижения турпродукта. Например, Мария Елисеева, руководитель SMM-департамента интернет-агентства полного цикла AGM Group, расскажет об инструментах продвижения в SMM, позиционировании в соцсетях и выстраивании контент-стратегии турбизнеса, а эксперт Екатерина Преображенская пояснит, как компании выбрать нужного блогера и «выжать» из сотрудничества с ним как можно больше. Кроме того, в рамках фестиваля состоятся панельная дискуссия о том, как комплексно продвигать и выводить на рынок новые турпродукты, «круглый стол» о развитии привлекательности городов за счет баров и ресторанов, а также многочисленные презентации и встречи с путешественниками. Что касается части фестиваля, ориентированного на посетителей, их тоже ждет масса интересного. В частности, для всех желающих будет работать лекторий, в котором опытные путешественники расскажут, как объехать весь мир автостопом, что такое нетуристический Египет, как бюджетно странствовать семьей и т. д. Кроме того, будут работать школа жонглеров, консультационный пункт по активному туризму «Задай вопрос инструктору», выставка-конкурс арт-объектов «Грани Свободы», гастрономические станции с едой на любой вкус, локация этнических танцев и многое другое. «С точки зрения продаж «живые» выставки, возможно, постепенно теряют популярность, однако как площадка для профессионального общения с возможностью обсудить «горячие» темы отрасли они по-прежнему востребованы, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. – Именно на этом, на мой взгляд, делают акцент организаторы нынешнего фестиваля: постепенно из ориентированного в основном на специалистов мероприятия он превращается в событие городского уровня, на котором интересно и полезно побывать и профессионалу, и его потенциальному клиенту». /TOURBUS.RU

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