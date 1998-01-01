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17 мая
Покупка авиабилетов «туда и обратно» экономит около трети бюджета. Но не всегда

Эксперты компании Momondo проанализировали различные варианты покупки авиабилетов на популярных туристических направлениях


В преддверии высокого сезона эксперты метапоисковика авиабилетов и отелей Momondo проанализировали стоимость авиабилетов на популярных туристических направлениях и выяснили, что приобретение билетов «туда-обратно» вместо билетов в одну сторону поможет сэкономить около трети бюджета.

 

Среди популярных у россиян направлений наиболее показательная разница в стоимости билетов «туда-обратно» и в один конец характерна для Санкт-Петербурга – 42,4%. Так, долететь до Северной столицы, не приобретая обратный билет, можно в среднем за 10 370 рублей, в то время как при единовременной покупке в обе стороны стоимость перелета «туда» составит лишь 5 974 рубля.

 

На второй и третьей позициях – два турецких направления: Стамбул и Анталья. Приобретение отдельных билетов в столицу Турции обойдется на 42% дороже, чем билетов туда-обратно, а на популярный средиземноморский курорт – на 37,4%. Более трети от стоимости перелета получится сэкономить при единовременной покупке билетов в Москву (35,4%) и Барселону (34,8%).

 

Наименее выражена разница в цене на авиабилеты в Бангкок. Приобретая одновременно билеты туда и обратно, путешественники смогут сэкономить 12,3%.

Россиянам, планирующим отдых в Таиланде, в качестве альтернативы стоит рассмотреть Пхукет: на этом направлении разница в стоимости достигает 25,6%.

 

Интересно, что для некоторых направлений характерна обратная ситуация: единовременная покупка билетов обходится дороже, чем оплата двух отдельных перелетов. Как правило, это пляжные направления. Так, цена парных билетов туда-обратно до Пальмы-де-Майорки выше на 35%, в Аланью – на 24%, а на Тенерифе (Санта-Крус) – на 11%.

Среди внутренних направлений приобретение отдельных билетов поможет сократить расходы только при перелете в Пермь: экономия составит 11%.

 

«Как показывают результаты исследования, единовременная покупка билетов до места назначения и обратно позволяет сэкономить около трети от стоимости перелета, а на отдельных направлениях этот показатель может быть еще выше. Стоит учитывать, что этот вариант подходит только путешественникам, чей маршрут предполагает прилет и вылет из одного города», – комментирует Ирина Рябовол, представитель Momondo в России.

/TOURBUS.RU

 

Топ-10 популярных направлений со стоимостью перелета «туда-обратно»

Направление

Стоимость перелета «туда-обратно» при покупке отдельных авиабилетов в каждую сторону, руб.

Стоимость перелета «туда-обратно» при единовременной покупке билетов в обе стороны, руб.

Разница,

%

Санкт-Петербург

20 740

11 948

-42,4%

Стамбул

31 819

18 441

-42,0%

Анталья

43 026

26 956

-37,4%

Москва

16 489

10 660

-35,4%

Барселона

38 388

25 030

-34,8%

Сочи

23 961

16 405

-31,5%

Пхукет

89 143

66 317

-25,6%

Прага

34 524

25 880

-25,0%

Бангкок

70 465

61 769

-12,3%

Париж

41 995

31 728

-24,4%

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