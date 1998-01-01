Покупка авиабилетов «туда и обратно» экономит около трети бюджета. Но не всегда

В преддверии высокого сезона эксперты метапоисковика авиабилетов и отелей Momondo проанализировали стоимость авиабилетов на популярных туристических направлениях и выяснили, что приобретение билетов «туда-обратно» вместо билетов в одну сторону поможет сэкономить около трети бюджета.

Среди популярных у россиян направлений наиболее показательная разница в стоимости билетов «туда-обратно» и в один конец характерна для Санкт-Петербурга – 42,4%. Так, долететь до Северной столицы, не приобретая обратный билет, можно в среднем за 10 370 рублей, в то время как при единовременной покупке в обе стороны стоимость перелета «туда» составит лишь 5 974 рубля.

На второй и третьей позициях – два турецких направления: Стамбул и Анталья. Приобретение отдельных билетов в столицу Турции обойдется на 42% дороже, чем билетов туда-обратно, а на популярный средиземноморский курорт – на 37,4%. Более трети от стоимости перелета получится сэкономить при единовременной покупке билетов в Москву (35,4%) и Барселону (34,8%).

Наименее выражена разница в цене на авиабилеты в Бангкок. Приобретая одновременно билеты туда и обратно, путешественники смогут сэкономить 12,3%.

Россиянам, планирующим отдых в Таиланде, в качестве альтернативы стоит рассмотреть Пхукет: на этом направлении разница в стоимости достигает 25,6%.

Интересно, что для некоторых направлений характерна обратная ситуация: единовременная покупка билетов обходится дороже, чем оплата двух отдельных перелетов. Как правило, это пляжные направления. Так, цена парных билетов туда-обратно до Пальмы-де-Майорки выше на 35%, в Аланью – на 24%, а на Тенерифе (Санта-Крус) – на 11%.

Среди внутренних направлений приобретение отдельных билетов поможет сократить расходы только при перелете в Пермь: экономия составит 11%.

«Как показывают результаты исследования, единовременная покупка билетов до места назначения и обратно позволяет сэкономить около трети от стоимости перелета, а на отдельных направлениях этот показатель может быть еще выше. Стоит учитывать, что этот вариант подходит только путешественникам, чей маршрут предполагает прилет и вылет из одного города», – комментирует Ирина Рябовол, представитель Momondo в России.

/TOURBUS.RU

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