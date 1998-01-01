Карты или наличные?

Cервис онлайн-бронирования Ostrovok выяснил, как наши туристы предпочитают расплачиваться за рубежом

Российские туристы предпочитают технологичные методы оплаты в путешествиях – 45% туристов признались, что в поездках в основном расплачиваются картой, а с собой берут лишь немного наличных, как правило, доллары или евро.

К таким выводам пришли аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok, которые изучили ответы более 2500 российских туристов, принявших участие в новом опросе компании.

Причем и мужчины, и женщины совпали во мнении – представители обоих полов назвали такой способ самым предпочтительным в поездках.

На втором месте по количеству ответов оказались путешественники, которые берут с собой в поездку только наличные деньги в основных мировых валютах (долларах или евро) – в путешествии они обменивают деньги на местную валюту и расплачиваются на отдыхе исключительно наличными. Так поступают 31% опрошенных обоих полов.

Еще 20% российских туристов, по данным Ostrovok.ru, признались, что предпочитают покупать валюту нужной страны заранее в России. Причем женщины оказались более склонны к заблаговременному планированию: 21% участниц опроса отметили, что покупают нужную валюту заранее до поездки, среди мужчин аналогичным образом поступают только 18%.

Несмотря на общую приверженность российских туристов технологичным методам оплаты, доля респондентов, полностью отказавшихся от наличных в путешествиях, не так велика.

Как выяснилось, мужчины оказались более склонны полагаться на банковские карты – респонденты мужского пола чаще, чем женщины, отмечали, что не берут наличные в поездку: 7% снимают наличные в банкомате, если такая необходимость возникает, еще 7% вообще не пользуются наличными. Среди женщин аналогичным образом поступают лишь 4% и 3% респондентов соответственно.

Как отметил Феликс Шпильман, CEO Ostrovok.ru: «В каком бы виде туристы ни брали с собой деньги, им стоит помнить, что с приближением туристического сезона активизируются мошенники, и внимательно относиться к своим денежным средствам.

Нужно обменивать наличные только в официальных банковских отделениях страны и следить за тем, кому вы даете банковскую карту».

/TOURBUS.RU