Новости Уже 35% российских путешественников выбирают безбагажные тарифы Эксперты проанализировали изменения спроса на наиболее экономичную авиаперевозку за последние три года

Безбагажные тарифы уверенно завоевывают российский рынок: сейчас доля авиабилетов без багажа уже составляет 35%. Специалисты компании Туту.ру проанализировали все оформленные авиабилеты за последние три года, чтобы проследить, как менялась доля безбагажных тарифов, по каким направлениям чаще всего летают без багажа по России и за рубеж, сколько в среднем стоят такие билеты. Аналитики Туту.ру наблюдают положительную динамику роста доли безбагажных билетов с 2016 года. Если в 2016-2017 годах доля безбагажных билетов по всем направлениям составляла 24-26%, то к началу текущего года выросла до 35,5%. Наибольший процент авиабилетов без багажа оформляется по России: на начало 2019 года их доля приблизилась к 40%, хотя в первый год их запуска доля не превышала 25-26%. В сегменте ближнего зарубежья наблюдалась отрицательная динамика вплоть до прошлого года: доля безбагажных тарифов в 2018 году снизилась почти вдвое, если сравнивать ее с показателями 2016 года. В 2019 году ситуация стабилизировалась, и доля безбагажных билетов по ближнему зарубежью составляет около 17%. По странам Европы доля билетов без багажа в целом остается стабильной последние три года: на уровне 18-19%. В страны дальнего зарубежья билеты без багажа пассажиры оформляют пока не так часто, как по другим направлениям: доля в 2019 году составляет 14%. Однако динамика по этому сегменту самая большая: если сравнить долю в 2017 и 2019 годах, то мы увидим рост почти в три раза. Средняя цена багажного тарифа остается стабильной на протяжении последних лет и составляет порядка 8 тысяч рублей. В 2017-2018 годы билет по безбагажному тарифу в среднем стоил 6 тысяч рублей, однако по результатам начала 2019 года средняя цена снизилась до 5 тысяч рублей. На сегодняшний момент слетать по безбагажному тарифу в среднем на 40% выгоднее, чем по тарифу с включенным багажом. Если сравнивать прямые рейсы и с пересадками, то окажется, что доля безбагажных билетов в 2018 году по ним была одинаковая – около 31%. К началу 2019 года ситуация изменилась: доля безбагажных билетов при прямых перелетах выросла на 6,5% и составляет почти 36,5%. Доля безбагажных билетов на рейсах с пересадками остается стабильной и составляет 31%, как и в прошлом году. Безбагажный тариф чаще выбирают при покупке билетов сразу в обе стороны: их доля в 2018-2019 годах составляет 37-40%. Без багажа в один конец в прошлом году было оформлено 29% билетов, в начале 2019 года доля выросла до 34%.В 2016-2018 годах глубина бронирования билетов с включенным багажом составляла в среднем 23-24 дня, тогда как без багажа – 15-16 дней. В целом, глубина бронирования без багажа меньше на 20-30%, чем с багажом. До последнего времени доля мужчин, оформлявших безбагажные билеты, была выше примерно на 13-15%, чем доля женщин. К началу 2019 года показатели для мужчин и женщин, покупающих билеты без багажа, почти сравнялись: доля составляет 35-36%. Год Доля билетов без багажа Доля безбагажных билетов по РФ Доля безбагажных билетов по Европе Доля безбагажных билетов по ближнему зарубежью Доля безбагажных билетов по дальнему зарубежью 2016 26,3% 26,7% 18,0% 30,9% 8,2% 2017 23,6% 24,4% 15,9% 23,7% 4,5% 2018 31,0% 33,5% 19,7% 17,6% 10,5% 2019 35,5% 39,0% 19,7% 17,4% 13,9% /TOURBUS.RU

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