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Выяснилось, что раздражает российских путешественников в поездках

Туристический поисковик Aviasales опросил 60 тысяч своих клиентов и узнал, что их больше всего нервирует в полете

Туристический поисковик Aviasales предложил своим пользователям пройти тест, чтобы узнать, что больше всего злит путешественников в поездке, а к чему они относятся с терпением.

В результате опроса 60 тысяч человек удалось выяснить, что большинство не переносит невоспитанных детей и надоедливых соседей, а также, когда опаздывают в аэропорт.

Так, 75% людей ответили, что их бы точно разозлило, если сидящий позади ребенок стучал по спинке кресла, смотрел мультики без наушников, а во время обеда кидался кукурузными хлопьями.

Ещё 57% ответили утвердительно на вопрос, разозлятся ли они, когда рядом сидит необъятный сосед, не дающий им поставить локти, открывает термос с плохо пахнущей жидкостью и к тому же часто просит выпустить его в туалет.

Каждый второй путешественник злится, когда опаздывает в аэропорт и из-за позднего выезда или медленного транспорта едва успевает до конца посадки, и ещё, когда в аэропорту прилёта нет банкоматов, а таксисты не принимают карты.

47% пассажиров легко выведет из себя очень громко храпящий через проход сосед, особенно когда они только приняли удобную позу и решили сами ненадолго вздремнуть.

42% туристов нервничают из-за перевеса в несколько килограммов, когда нужно либо доплачивать, либо выбрасывать часть вещей. А чемодан уже замотан, и не удобно открывать сумку перед толпой остальных пассажиров.

38% опасаются досмотра, когда сотрудники аэропорта просят снять обувь и достать все баночки из ручной клади. Столько же людей раздражает задержка рейса.

Каждый третий пассажир злится, когда выходит из самолёта и видит очередь на таможенном контроле. Вместо того, чтобы скорее поехать в отель и пойти гулять, им приходится ещё час провести в аэропорту.

Четверть туристов раздражает, когда нечем заняться в ожидании рейса: приезжают в аэропорт за пару часов, быстро проходят все контроли, в кафе нет мест, а телефон вот-вот сядет.

При этом меньше всего путешественников возмущают аплодисменты при посадке, турбулентность и когда стюардесса говорит, что курицы и рыбы нет, осталась только вегетарианская еда. Лишь 17% людей разозлились бы в таких случаях.

/TOURBUS.RU