Новости Транзитные пассажиры Oman Air смогут бесплатно провести ночь в Ritz-Carlton Офис по туризму Омана представил новое предложение, которое заинтересует российских туристов

Oman Air, национальный перевозчик Султаната Оман, и расположенный в Маскате отель Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel, подписали партнерское соглашение, согласно которому транзитные пассажиры первого и бизнес-классов авиакомпании Oman Air смогут бесплатно остановиться в отеле на одну ночь во время пересадки в Маскате, - рассказали нам в пресс-службе офиса по туризму Омана.



Пассажирам, путешествующим первым и бизнес-классами Oman Air, будет предложена бесплатная ночь с завтраком в культовом пятизвездочном отеле Маската Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel. Тем, кто захочет продлить свое пребывание в Омане и увеличить стыковку до нескольких дней, отель предлагает специальные цены на вторую и третью ночи. Специальные предложения для транзитных пассажиров были разработаны в рамках программы по привлечению в Султанат Оман транзитных туристов, путешествующих с пересадками в Маскате.



Ричард Бодин, старший вице-президент Oman Air Holidays, в этой связи отметил: «Султанату Оман есть что предложить даже самому взыскательному путешественнику, поэтому мы хотим подтолкнуть наших гостей, которые планировали использовать Маскат только как точку пересадки на другой рейс, ненадолго прервать свое путешествие, сделать остановку и познакомиться с Оманом. Мы уверены, что даже такое короткое пребывание в стране заложит основу для более длительных путешествий в Оман в будущем».



Катрин Херц, генеральный менеджер отеля Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel, заявила: «Это замечательное предложение вызовет интерес пассажиров со всего мира, и особенно тех, кто готов добавить к своему путешествию дополнительные дни (максимум три) и посетить наш отель на специальных условиях. Мы рады работать с Oman Air над привлечением транзитных пассажиров в Оман».



Абдулазиз Аль-Раиси, генеральный директор Oman Air, добавил, что авиакомпания поддерживает государственную программу Султаната Оман по развитию туризма и увеличению количества туристов, путешествующих в Оман: «Как национальный авиаперевозчик, чья маршрутная сеть включает в себя более 54 направлений по всему миру, мы выполняем одну из самых важных ролей в привлечении туристов в султанат. Специальное предложение, разработанное совместно с отелем Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel, — это только первая из многих запланированных инициатив по продвижению султаната. При помощи инновационного мышления и интересных партнерских программ мы будем и дальше содействовать росту числа туристов, путешествующих в Оман».



Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel, известен во всем мире как один из лучших на рынке роскошных отелей Омана. Расположенный в изумрудном оазисе, в окружении гор Хаджар, отель вновь открыл свои двери в 2018 году после полной реновации. Бывший дворец на берегу Оманского залива, отель Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel, — это идеальное место как для искушенных путешественников, так и для проведения крупных мероприятий.



Султанат Оман по праву считается жемчужиной на краю Аравийского полуострова. Оман – это удивительное сочетание многовековой истории и современного образа жизни. Здесь с утра можно пойти на традиционный базар, а вечером – на шоу мирового класса в прославленный Королевский оперный театр Маската. Безусловное очарование Оману придает и гостеприимство местного населения. Туристов часто могут пригласить на оманский кофе и финики – предложение, от которого не стоит отказываться.



Гости страны и любители приключений, которые жаждут получить уникальный опыт, найдут в Омане все, о чем мечтали, и даже больше. Пешие походы, подводное плаванье, рыбалка, кайтсерфинг и исследование пещер – это далеко не полный список. Красоты Омана поистине разнообразны во всех уголках страны – здесь есть и высокие горы, и глубокие ущелья, и залитые водой долины, и пустынные пейзажи. Даже когда весь регион погружается в летний зной, в Дофаре намного прохладней, равно как и в горной местности Аль-Хаджар. Вот почему это туристическое направление уникально и привлекает гостей со всего мира.



Отметим, что Султанат Оман уже сделал несколько шагов навстречу российским туристам.

Так, осенью 2018 года началось выполнение ежедневных прямых рейсов авиакомпании Oman Air по маршруту Москва – Маскат. Также Россия была включена в список стран, граждане которой могут посещать Султанат Оман по упрощенной схеме. Теперь визу можно оформить в онлайн-режиме на специальном визовом сайте полиции Омана. /TOURBUS.RU

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