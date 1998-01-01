Индонезия вновь упрощает визовый режим для россиян

Туроператоры обсуждают, повысится ли интерес наших туристов к индонезийскому направлению после введения многократных туристических виз на срок до шести месяцев

Как сообщает АТОР, на сайте правительства РФ опубликовано распоряжение по российско-индонезийскому соглашению об упрощении процедуры выдачи краткосрочных виз для граждан двух стран на взаимной основе. Документом предусматривается возможность выдачи гражданам России и Индонезии многократных туристических виз сроком до шести месяцев.

Как отмечается в распоряжении, для оформления однократной визы в Индонезию россиянам требуется загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее чем через 6 месяцев с даты предполагаемого въезда на территорию этой страны, и загранпаспорт, действующий еще не менее 18 месяцев, для оформления многократной визы.

В списке категорий заявителей значатся и туристы, которые, как гласит распоряжение, должны предоставить «документы, подтверждающие туристическую цель поездки». При этом туристам могут быть предъявлены требования о предоставлении отчета о финансовом положении и проездного билета, подтверждения бронирования гостиницы.

Согласно документу, однократную визу консульские работники обязуются оформить в течение 5 рабочих дней с даты получения всех документов, многократную – через 10 рабочих дней. При этом срок принятия решения по ходатайству об оформлении визы может быть продлен до 30 дней, если имеется необходимость в его дополнительном изучении.

В настоящее время для посещения Индонезии в отношении граждан России, владельцев общегражданских паспортов, въезжающих в эту страну на срок до 30 дней с туристическими целями, действует безвизовый режим

Российские туроператоры, с которыми пообщался АТОР, считают, что турбизнес от предстоящей либерализации ничего не выиграет: организованным туристам, которые едут на индонезийский архипелаг, вполне хватает 30 дней уже действующего безвиза. Обычно наши соотечественники едут в Индонезию (чаще всего на о. Бали) на 10-14 дней.

«Для организованного туризма на Бали никакого глобального результата от возможного упрощения визового режима ждать не стоит, поскольку текущая форма пересечения границы «пакетными» туристами» давно отработана и не вызывает вопросов», - говорит Филипп Обручев-Миронов, руководитель субмассовых направлений туроператора «Интурист».

Тем не менее, эксперт считает, что общий позитивный фон, связанный с упрощением визового режима, безусловно, пойдет на пользу индонезийского направления.

По оценке специалистов туроператора «Русский Экспресс», либерализация визового режима между РФ и Индонезией может пойти на пользу прежде всего самостоятельным туристам и фрилансерам, которые сезонно проживают на Бали.

Как сообщал ранее АТОР, в 2018 году в Индонезии побывало почти 126 тысяч граждан РФ.

Между тем Евгений Глотов, руководитель отдела маркетинга China Travel, отметил в интервью нашему порталу: «Если вопрос будет решен положительно, то это очень поможет росту туристического потока из России в Индонезию. Дело в том, что многие россияне, работающие удаленно или на фрилансе, предпочитают зимовать в теплых странах.

Как правило, они выбирают Таиланд, теперь у них будет дополнительный вариант. Хорошо, что рассматривается возможность безвизового пребывания на территории государства в течение 6 месяцев.

Говорить же о том, насколько индонезийцам интересно такое длительное пребывание в России сложно. Их туристы не так часто ездят в Россию, но возможно, что каким-то компаниям, состоящим в деловых отношениях с нашим государством, это будет полезно».

В пресс-службе туроператора «TUI Россия», добавили: «На организованный турпоток решение о либерализации визового режима не окажет влияния. Сейчас для туристов, граждан РФ действует безвизовый режим на срок до 30 дней. Этого вполне достаточно, учитывая, что средняя продолжительность отдыха на направлении составляет 10-14 ночей. Организованные туристы в основном предпочитают о. Бали .

Индонезия - дальнемагистральное направление , традиционно востребованное у туристов с ноября по апрель. Правда последнее время наблюдается спрос и «в не сезон» и направление становится более круглогодичным. Отельеры предлагают, как правило, значительные скидки (до 35%) , а авиакомпании выгодные тарифы».

Наконец, Екатерина Бойко, PR-менеджер ANEX Tour, отметила в беседе с нами: «В 2018 году мы наблюдали рост и интереса к направлению Индонезия на базе GDS-туров с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Владивостока.

В этом году полетная программа также осуществляется на базе GDS-туров, и мы видим тенденцию увеличения спроса, а также хорошую глубину продаж - уже имеются заявки на туры в летнем сезоне, а также на октябрь . Увеличение продаж в этом году составила на 20%.

Что касается упрощения визового режима – данный факт может лишь незначительно повлиять на туристический поток в Индонезию – сейчас в первую очередь рост интереса к стране у россиян вызван прежде всего удобной полетной программой».

/TOURBUS.RU