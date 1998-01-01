Новости Эксперты обсудили перспективы речных круизов - 2019 Итоги минувшей речной навигации и планы на наступающий сезон профессионалы обсудили в ходе дискуссии в рамках прошедшего в столице Фестиваля круизов-2019

В ходе панельной дискуссии на тему: «По какой дороге плыть? Все, что вы хотели узнать о речных круизах», проходившей в рамках московского Фестиваля круизов - 2019, эксперты подвели итоги речной навигации минувшего года и рассказали о планах по развитию отрасли. В начале встречи Александр Филимонов, пресс-секретарь «Мостурфлот», отметил, что прийти к какому-то общему знаменателю, говоря об итогах навигации речных круизов в прошлом году сложно, поскольку «у всех свои цифры, а некоторые компании вообще спорят с Ростуризмом, говоря о статистических показателях». Михаил Корнышев, исполнительный директор круизного туроператора «Ника» сообщил:«Прошлый год сложно назвать успешным. В начале года были хорошие перспективы, пользовалось спросом раннее бронирование, но 15 апреля 2018 года продажи на навигацию 2019 года встали. Из-за этого, в итоге, уменьшилась маржинальность компаний, это пришлось сделать, чтобы удержать клиентов. Так что, подводя итог скажу, 2/3 прошлого года были удачные, а последняя 1/3 выдалась очень слабой». Также эксперты обратили внимание, что рост цен на топливо в текущем году может расти и дальше, а не остановиться на заявленных 25%. «Замечу, - сказал Михаил Корнышев, - что правительство Белоруссии удерживало от подорожания цены на топливо на протяжении трех лет, а на четвертом году разрешило поднять их только на 10%, тем самым избежав возможного кризиса». Эксперты отметили, что речные круизы занимают большую нишу на рынке внутреннего туризма и основная задача, которая стоит перед круизными операторами в преддверии новой навигации – это разработка новых интересных маршрутов. «Каждый год нужно расширять спектр предложений, чтобы привлекать новых туристов», - заявил Александр Филимонов, пресс-секретарь компании «Мостурфлот». Статистика последних лет показывает, что объем продаж компаний, занимающихся продажами речных круизов, в среднем вырос в 5-6 раз. Ирина Смирнова, представитель группы компаний «Истлэнд», сообщила, что речные круизы по рекам Сибири пользуются сейчас меньшим спросом, потому что число иностранных туристов прошлым летом заметно сократилось. «Конечно, навигация прошлого года была сложной и из-за роста цен на топливо. Специфика нашего бизнеса связана с ранним бронированием, которое внезапно остановилось. Плюс в прошлом году наша компания проводила реновацию флота, это тоже определенным образом скорректировало итоговые финансовые показатели», - заключила спикер. Однако, ожидания от 2019 года у компании «Истлэнд» положительные. В преддверие навигации 2019 года компания обновила программы, в апреле стартует экспедиция «Пробуждение Байкала» на теплоходе Николай Рощенко. «Мы получаем большое число заявок от иностранных туристов, некоторые полностью фрахтуют суда под круизы. Так что 2019 год должен быть финансово успешным», - г-жа Смирнова. По словам Александра Кокшина, коммерческого директора компании «Водоходъ», в прошлом году их компания отметила рост спроса на круизы продолжительностью 3-4 дня, а также до 7 дней. «Если бы не резкий скачек цен на топливо во второй половине навигации, то 2018 год стал бы самым успешным годом по числу полученной прибыли за всю историю существования нашей компании», - заявил спикер. В итоге, после роста себестоимости круизов в компании «Водоходъ» рост продаж поднялся только на 5%. В заключительной части своей речи г-н Кокшин сказал, что для того, чтобы сохранить клиента, компаниям нужно более гибко подходить к формированию цен на круизы. Рассказали эксперты и о том, насколько выгодно и удобно работать с речными круизами агентам. «Речные круизы продавать выгодно, начальная комиссия здесь – не менее 10%», - сообщил Fлександр Филимонов - Очень часто на туристическом рынке такой большой комиссии никто не дает. Тем более, что она растет в зависимости от объема продаж». Кроме того, по словам экспертов, операторы ориентированы на работу с агентами, поэтому они дают агентам ту же самую цену, что и прямым покупателям. Затрагивая тему объемов и реализации продаж через агентов и напрямую, а также через онлайн, в дискуссии выяснилось: круизная отрасль остается своеобразным агентским оплотом, поскольку подавляющая часть туров по-прежнему реализуется именно через посредников, а онлайн-продажи почти никак не пересекаются с их интересами. /TOURBUS.RU

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