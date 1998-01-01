Новости Горячие новости Turkish Airlines сделает рейсы Казань – Стамбул ежедневными/ В метро Дели объявлен "красный уровень" угрозы/ МИД РФ предупредил о вспышке лихорадки чикунгунья в Таиланде

Turkish Airlines сделает рейсы Казань – Стамбул ежедневными Авиакомпания Turkish Airlines (Турция) с июня планирует ежедневно выполнять рейсы по маршруту Казань-Стамбул, говорится в сообщении пресс-службы Агентства инвестиционного развития Татарстана. "Мы летаем в Казань уже 13 лет. Мы начинали с двух рейсов Казань – Стамбул в неделю, сейчас мы делаем пять рейсов. С апреля их количество увеличится до шести, а с июня они станут ежедневными", — цитирует пресс-служба представителя Turkish Airlines в Казани Фырата Кириша. По словам сотрудника компании, число пассажиров на рейсах авиакомпании из Татарстана "неуклонно растет". Ранее сообщалось, что в Татарстане действуют более 10 заводов с турецкими инвестициями, в работе еще ряд крупных экономических проектов. Турция и Татарстан развивают связи в области культуры, науки и образования, спорта и туризма, межмуниципального взаимодействия. В метро Дели объявлен "красный уровень" угрозы Дополнительные меры безопасности введены в метрополитене Дели в связи с осложнением ситуации в районе Кашмира, сообщает интернет-портал газеты The Times of India. "Во всем метрополитене Дели в соответствии с рекомендациями служб безопасности объявлен "красный уровень" угрозы", — приводит издание слова представителя метрополитена. Напомним, что ранее власти Пакистана сообщили, что два самолета ВВС Индии были сбиты в среду вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира; при этом они проинформировали о задержании двух индийских пилотов. Также МИД Пакистана распространил информацию, что ВВС Пакистана, находясь в пакистанском воздушном пространстве, наносили удар по целям в районе демаркационной линии между Пакистаном и Индией. В свою очередь, МИД Индии сообщал, что в результате инцидента в районе Кашмира ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет. МИД РФ предупредил о вспышке лихорадки чикунгунья в Таиланде Вспышка лихорадки чикунгунья зафиксирована в популярной у туристов тайской провинции Пханг Нга, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ). Лихорадка чикунгунья — вирусная инфекция, которая передается человеку с укусами кровососущих насекомых. В основном переносчиками болезни являются комары двух видов, которые могут также передавать другие вирусы, включая лихорадку денге. Основными симптомами заболевания являются повышение температуры тела до 40 градусов, головные боли, боли в мышцах и суставах. В большинстве случаев болезнь не приводит к опасным для жизни осложнениям, однако она может представлять угрозу для пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом. Специальных противовирусных препаратов для лечения лихорадки чикунгунья нет. Естественными районами распространения лихорадки считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, где сезонные вспышки инфекции фиксируются ежегодно, а также Мексика и Гватемала. В последние годы отмечаются случаи регистрации лихорадки чикунгунья в европейских странах — Италии и Франции. /TOURBUS.RU

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