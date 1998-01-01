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Vietnam Airlines и Sabre Corporation подписали меморандум, оцениваемый в $300 млн

Подписание важного документа прошло в присутствии президентов Дональда Трампа и Нгуена Фу Чонга

Vietnam Airlines, национальный авиаперевозчик Вьетнама, и Sabre Corporation, ведущий поставщик технологий для мировой индустрии туризма, подписали в Ханое Меморандум о взаимопонимании.

Меморандум о взаимопонимании отражает намерение Vietnam Airlines значительно расширить существующее стратегическое партнерство с Sabre, потенциал которого оценивается в $300 млн. Действие подписанного документа распространяется на инновационные технологии портфеля Sabre Air Vision и Air Center, которые дополнят недавно обновлённую Систему обслуживания пассажиров (PSS) Vietnam Airlines Sabre Sonic. Решения от Sabre помогут повысить рентабельность и цифровые возможности авиакомпании в рамках ее стратегии развития до 2020 года.

Меморандум предполагает, что инновационное решение SabreIn-Flight будет первым из внедренных авиакомпанией после подписания. Решение позволит не только достичь 10-процентного сокращения издержек, но и повысить операционную эффективность авиакомпании. Кроме того, меморандум предусматривает новое долгосрочное соглашение о распространении контента Vietnam Airlines через глобальную систему Sabre (GDS).

Дочерние авиапредприятия, входящие в группу компаний Vietnam Airlines, также будут подключены к Sabre Sonic PSS, что обеспечит единую интегрированную технологическую платформу для их пассажиров.

«Vietnam Airlines рада возможности углубить существующее соглашение с Sabre, надежным и долгосрочным поставщиком технологий, обеспечивающим передовые решения для продвижения нашего бизнеса. Программа цифровой трансформации необходима для успешного развития авиакомпании, и внедрение решений от Sabre напрямую согласуется с нашими усилиями по достижению 5-звездного статуса Skytrax», – сказал Зыонг Чи Тхань, президент Vietnam Airlines JSC.

«Меморандум подтверждает важность нашей роли в качестве поставщика стратегических технологий для Vietnam Airlines, одного из ведущих авиаперевозчиков региона.

За последний год наш альянс развился как в области распространения контента, так и в сфере решений для авиакомпаний, и мы рассчитываем на сотрудничество с авиаперевозчиком ради обеспечения целостного подхода к продаже, распространению и оказанию услуг, – сказал Дейв Ширк, президент Travel Solutions. – Сегодняшний документ демонстрирует стратегический подход и неизменную приверженность Sabre дальнейшему росту и успеху Азии».

Меморандум подписан через год после того, как Sabre и Vietnam Airlines объявили о расширении соглашения по системе обслуживания пассажиров Sabre Sonic, оцененного в более чем $400 млн и возобновлении долгосрочного соглашения о распространении контента через глобальную систему Sabre.

Меморандум позволит расширить и углубить партнерство лидеров индустрии, а также укрепить альянс, сложившийся между корпорациями на протяжении более 20 лет.

/TOURBUS.RU