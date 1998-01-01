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28 февраля
Мобильный пресс-центр заработает на выставке «Интурмаркет»
В рамках пресс-центра можно будет провести презентацию или брифинг, дать интервью, записать видеообращение

Специально для  удобства  участников и гостей в дни работы выставки «Интурмаркет-2019» 9-11 марта рядом со стендом дирекции выставки будет работать мобильный пресс-центр.

 

В рамках программы работы пресс-центра участники и гости выставки смогут:

·  провести презентацию, брифинг или пресс-конференцию для журналистов и трэвел-блогеров, аккредитованных на выставке,

 

·  дать эксклюзивное интервью российским и зарубежным СМИ, аккредитованным на выставке,

 

· записать видеообращение для нашего Уoutube-канала,

 

· сделать краткую видеопрезентацию своего стенда.

 

Для удобства работы просим заранее бронировать места в пресс-центре для ваших мероприятий по телефону: +7 963 776 44 84

Mail: gazeta1@list.ru

До  встречи на «Интурмаркете»!

 

Все мероприятия деловой программы смотрите здесь.

Выставка «Интурмаркет-2019» пройдет 9-11 марта в МВЦ «Крокус Экспо».


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