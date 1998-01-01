Новости Мобильный пресс-центр заработает на выставке «Интурмаркет» В рамках пресс-центра можно будет провести презентацию или брифинг, дать интервью, записать видеообращение

Специально для удобства участников и гостей в дни работы выставки «Интурмаркет-2019» 9-11 марта рядом со стендом дирекции выставки будет работать мобильный пресс-центр. В рамках программы работы пресс-центра участники и гости выставки смогут: · провести презентацию, брифинг или пресс-конференцию для журналистов и трэвел-блогеров, аккредитованных на выставке, · дать эксклюзивное интервью российским и зарубежным СМИ, аккредитованным на выставке, · записать видеообращение для нашего Уoutube-канала, · сделать краткую видеопрезентацию своего стенда. Для удобства работы просим заранее бронировать места в пресс-центре для ваших мероприятий по телефону: +7 963 776 44 84 Mail: gazeta1@list.ru До встречи на «Интурмаркете»! Все мероприятия деловой программы смотрите здесь. Выставка «Интурмаркет-2019» пройдет 9-11 марта в МВЦ «Крокус Экспо».

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка