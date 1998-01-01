Новости Фестиваль круизов - 2019 собрал в Москве лидеров круизного рынка В работе главного В2В-фестиваля круизного рынка приняли участие ведущие круизные компании и около 400 профессионалов столичного туррынка

Вчера в московском отеле Marriot Novy Arbat в четвертый раз прошел ежегодный Фестиваль круизов – главное профессиональное мероприятие круизного туристического рынка, традиционно проходящее накануне высокого сезона Среди участников фестиваля были: Costa Cruises, «Инфофлот», «НИКА», «ВодоходЪ», PAC GROUP, «Виа Марис», «Мостурфлот», «Круизный Дом», «Истлэнд», Poseidon Expeditions, «Байкальская Виза Тур», Atlantis Line, «Солеанс тревел», ВолгаWOLGA, Флотилия «Рэдиссон Ройал, Москва», Very Good Transfer, "Петербургские круизы", DashaMail, Exotic Heritage Group и другие.

Партнерами мероприятия стали круизная компания Costa Cruises, международные туристические выставки «Отдых» и «Интурмаркет». В непринужденной атмосфере фестиваля гостям удалось не только пообщаться, обменяться опытом и обсудить актуальные проблемы, но также завязать новые деловые знакомства, рассказать потенциальным партнерам обо всех доступных видах круизов: речных, морских, экспедиционных и иных. В ходе пресс-конференции «Круизный туризм: новые возможности и перспективы роста в 2019 году» спикеры рассказали о темпах развития круизной отрасли в России, современных тенденциях рынка, росте спроса на морские и речные круизы, ответили на вопросы представителей СМИ. Сергей Корнеев, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ, в своем выступлении отметил, что средний прирост турпотока в минувшую навигацию морских круизов составил 20%, речных круизов - 10-20%. Таким образом, получается, что за прошлый год в морские круизы отправилось около 200 тысяч туристов, а речные круизы выбрало около 400 тысяч. Морской и прогулочный флот в 2018 году был загружен на 40% в Москве и Санкт-Петербурге. И это несмотря на ограниченную емкость рынка из-за недостаточного количества судов и подорожание топлива, которое привело к росту себестоимости круизов. Круизный рынок, по словам г-на Корнеева, островок стабильности на рынке, это один из самых устойчивых видов туризма. «Безусловным плюсом круизного вида отдыха является то, что он многосегментен, также он дает самый высокий процент возвратных туристов. Сейчас мы видим общемировую тенденцию на рост спроса на круизы, она укрепляет свои позиции и в России», – рассказал Сергей Корнеев. Говоря о том, какие круизные маршруты наиболее насыщенны ресурсами, эксперты назвали такие классические круизы, как Москва-река, Волга, ЦФО, Северо-Запад, Санкт-Петербург. Они предлагают прекрасные насыщенные экскурсионные программы, также тут доступно множество объектов туристического интереса и есть возможности для экскурсионных программ на берегу. «Реки России, - отметил Сергей Корнеев, - являются одним из туристических брендов нашей страны, речные круизы очень близко связаны с другими туристскими образами РФ – это Золотое кольцо, Серебряное ожерелье Северо-Запада России, Русский Север». «Все разнообразие истории нашей страны охватывается маршрутами речных круизов и представлено в предложениях круизных операторов. Это дает поле для построения программ лоукост-круизов, динамичных круизов и т.д.», - полагает г-н Корнеев. По словам Андрея Михайловского, генерального директора компании «Инфофлот», несмотря на все сложности 2018 года, в их компании зафиксирован рост продаж в районе 10%. Это доказывает, подчеркнул г-н Михайловский, что предлагаемый туристам продукт «достойного уровня» и клиенты понимают, за что они платят деньги. Елена Карманова, директор по пиару и маркетингу «ВИА Марис», со своей стороны добавила, что 2019 год должен стать показательным, потому что в этом году на воду будет спущено 24 новых лайнера, вместительностью на 5 тысяч пассажиров. Также во Владивостоке ведутся серьезные работы, чтобы увеличить число портозаходов судов. Г-жа Карманова полагает, что благодаря круизной отрасли въездной туристический поток ежегодно может показывать прирост от 15 до 40%. «Не стоит забывать, что потрясения бизнеса меньше всего сказываются на круизах, - отметила Елена Карманова. - Лайнеры всегда могут изменить маршрут и тем самым избежать опасности. Как было со вспышкой чумы на Мадагаскаре». По ее мнению, несмотря на все усилия операторов и круизных компаний, конечный потребитель и российский агент в его массе не очень информированы обо всех преимуществах круиза. И поэтому, подчас по незнанию, турист по-прежнему выбирает привычный наземный отдых. Также в рамках фестиваля состоялись workshop для специалистов, обучающие семинары по технике продаж круизов и современным информационным технологиям, целый ряд мастер-классов, презентаций и экспресс-тренингов от компаний-участников, а «гвоздем» программы дня стала панельная дискуссия «По какой дороге плыть?» о тенденциях на рынке морских и речных круизов, в которой приняли участие несколько экспертов. /TOURBUS.RU Фестиваль круизов - 2019 - ФОТОРЕПОРТАЖ

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка