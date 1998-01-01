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240 тысяч москвичей не смогли поехать за границу из-за долгов/ Сотрудников калининградского аэропорта уличили в кражах телефонов/ Общенациональная забастовка транспортников пройдет в Италии 7-8 марта

240 тысяч москвичей не смогли поехать за границу из-за долгов

Приставы в прошлом году запретили покидать родину более 240 тысячам москвичей, не спешившим расплачиваться по долгам, сообщил сегодня журналистам глава столичного Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) Сергей Замородских.

Московскими судебными приставами активно применялись меры принудительного исполнения, такие как временное ограничение должников на выезд из РФ и на пользование специальным правом", — сказал С. Замородских в среду на коллегии управления по итогам работы в 2018 году.

Он отметил, что за неуплату алиментов к административной ответственности (ст. 5.35.1. КоАП РФ) привлечено 2243 должника, а против злостных неплательщиков возбуждено 371 уголовное дело (ст. 157 УК РФ).

"В результате применения мер принудительного исполнения, в пользу детей было взыскано свыше 1,3 млрд рублей", — сказал главный пристав Москвы.

По данным УФССП, всего за прошедший год приставы взыскали более 89 млрд рублей, в консолидированный бюджет перечислено свыше 36 млрд рублей.

Г-н Замородских добавил, что на основании судебных решений за пределы РФ было выдворено свыше 5,6 тыс. иностранных граждан.

Сотрудников калининградского аэропорта уличили в кражах телефонов

Управление на транспорте МВД России по СЗФО пресекло в калининградском аэропорту Храброво деятельность группы лиц, подозреваемых в кражах мобильных телефонов брендовых марок из грузовых авиаотправлений, сообщает пресс-служба МВД РФ.

"По имеющейся информации, шесть грузчиков и старший диспетчер в период выгрузки багажа вскрывали коробки и похищали мобильные устройства, получателями которых должны были стать сотовые операторы. Кроме того, полицейскими установлены трое скупщиков краденого", — приводит пресс-служба слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Следователями Калининградского линейного управления МВД на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража). В ходе обысков изъято более 20 похищенных мобильных устройств.

По данным Ирины Волк, задержаны семь человек в возрасте от 25 до 30 лет. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Общенациональная забастовка транспортников пройдет в Италии 7-8 марта

Общенациональная забастовка работников общественного транспорта пройдет в Италии 7-8 марта, предупреждает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

По данным местных СМИ, забастовка скажется на движении самолетов, поездов и общественного транспорта. Персонал поездов начнет бастовать 7 марта в 21:00, самолетов – 8 марта в 00:01.

Путешественникам рекомендуется заранее уточнять информацию о возможной отмене поездки.

/TOURBUS.RU



