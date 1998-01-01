Новости В Москве представили горнолыжную Японию Презентация богатых туристических возможностей северного японского острова Хоккайдо прошла в российской столице

Вчера в столичном ресторане FUJIKO представители московского офиса Управления по туризму Японии JNTO и российского представительства японской правительственной организации JETRO, занимающейся развитием внешней торговли, провели презентацию туристических возможностей второго по величине и самого северного острова Японии – Хоккайдо. Остров славится своими горячими источниками, вулканами и горнолыжными курортами. В своем приветственном слове Кунихиро Номура, глава российского представительства JETRO, отметил: «Наша главная задача - не только развивать японский бизнес на территории иностранных государств, но также привлечь иностранный бизнес в Японию. Сейчас мы готовим новый проект, который наравне с другими японскими продуктами экспорта будет продвигать сферу аниме в России». Также г-н Номура добавил, что, совместно с JNTO, в лице главы московского офиса г-жи Айри Мотокура, компании рады представить гостям возможности для отдыха на Хоккайдо и тем самым помочь узнать больше о Японии. «Наша задача сделать Японию популярным направлением для путешественников со всего мира», - заключил спикер. Как рассказали журналистам далее, на острове действует девять аэропортов, два из них международные – новый аэропорт Титосэ и Хокодате. Из Москвы на Хоккайдо прямые авиаперелеты осуществляют авиакомпания «Аэрофлот» и флагманский авиаперевозчик Японии JAL (Japan Airlines). 71% территория Хоккайдо – это леса, включенные в заповедные зоны и охраняемые государством, при этом 10% от общей площади острова – заповедники. Также на Хоккайдо находится 10 крупных термальных источников и множество небольших горячих источников вулканического происхождения. Самыми знаковыми достопримечательностями места можно назвать голубое озеро Биэй, полуостров Сиретоко, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также регион Дото, где расположены озера Масю-ко и Акан-ко. Главные центры промышленности острова - города Саппоро, который и является столицей острова с 1869 года, Томакомаи, Отару и Муроран. В ходе презентации представители JNTO сообщили журналистам, что наиболее популярным временем для посещения острова Хоккайдо является конец апреля, именно в это время здесь цветет сакура. Чтобы застать ее цветение, многие путешественники заранее приобретают туры на конец марта – начало апреля. Поэтому более экономичный вариант – посетить праздник цветущей сакуры в Хоккайдо в конце апреля, когда «горячий сезон» уже спал. Вторым по популярности считается осенний сезон цветения кленов. На Хоккайдо он начинается в сентябре и заканчивается в ноябре, в то время как в остальной Японии продолжается с октября по ноябрь. Кроме того, на Хоккайдо – одном из самых снежных мест планеты - расположено более пятисот горнолыжных курортов, которые могут сравниться с альпийскими и прекрасно подходят тем, кто только встал на лыжи или уже давно катается, а также тем, кто предпочитает фри-райдинг или катание по ухоженной «снежной пудре». Самыми популярными горнолыжными курортами острова считаются курорты Нисэко, Русуцу и Фурано. Отметим, что Нисэко, в свою очередь, состоит из трех курортных зон: горного курорта Niseko Grand Hirafu и лыжных центров Niseko Village и Niseko Annupuri. Grand Hirafu — это один из самых крупных японских горнолыжных курортов, который представляет широкое разнообразие маршрутов и освещенных склонов в вечернее время. Во время катания в Niseko Village нужно обязательно полюбоваться на хорошо видную со склонов гору Йотэй. А Niseko Annupuri также отлично подойдет спортсменам с разным уровнем подготовки - от новичков до профессионалов. В свою очередь, горнолыжный регион Русуцу расположен в часе езды от Нисэко. Это шумный и современный горнолыжный курорт. Кроме базового набора — горные лыжи, сноуборд и горячие источники-онсэны — этот район предлагает и другие виды развлечений - снежный рафтинг, прогулки на санях, снегоходах и собачьих упряжках, плавание в бассейне с искусственными волнами и отличный шопинг. Наконец, Фурано – третий крупный горнолыжный регион Хоккайдо и самый спокойный из всех представленных. Это небольшая тихая деревушка с традиционными развлечениями, которые дополняют катание на горных лыжах и сноубордах. Здесь также можно провести время на подледной рыбалке или посетить онсэн. /TOURBUS.RU

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