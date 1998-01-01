Туристам нужны дополнительно трансфер, виза и страховка

Онлайн-сервис Ostrovok выяснил, какие дополнительные услуги чаще всего выбирают наши туристы при покупке турпакета

По данным туристических агентста, самой востребованной услугой при покупке пакетного тура является организация индивидуального трансфера для туристов (77%). Таковы результаты опроса, проведенного В2В-сервисом онлайн-бронирования Ostrovok. В опросе приняли участие более 500 туристических агентов в 96 городах России.

Второй по востребованности услугой стала помощь с оформлением визы – 73% опрошенных турагентов отметили, что их клиенты нуждались в ней.

Замыкает тройку лидеров услуга по оформлению страховки – 61% респондентов отметили, что она была необходима туристам, планирующим поездку.

На четвертом месте по частоте выбора оказались индивидуальные экскурсии – почти треть агентов (29%) помогали туристам их забронировать.

Аренда легкового автомобиля пользуется меньшим спросом среди путешественников при подборе пакетного тура – 18% турагентов отметили, что эта услуга была востребована их клиентами.

Реже всего туристы обращаются за консьерж-услугами, такими как заказ цветов, поздравление с днем рождения, комплимент в номер – только 8% турагентов оказывали туристам такую помощь.

Как отметил, комментируя результаты исследования, Илья Кравцов, директор B2B.Ostrovok.ru: «Помимо наиболее востребованных туристами услуг мы также регулярно сталкиваемся с просьбами организовать ранний заезд или поздний выезд, забронировать особую категорию номера, арендовать яхту или катер, спланировать необычную экскурсию.

Наша служба поддержки турагентов работает круглосуточно и внимательно относится к каждой просьбе – мы всегда уточняем возможности с отелем, договариваемся о дополнительных услугах и стараемся помочь агентам организовать лучший отдых для путешественников».

/TOURBUS.RU