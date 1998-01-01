Тургруппам стало выгодно путешествовать на Allegro

В период по 31 марта на скоростных поездах Allegro, курсирующих между Петербургом и Хельсинки, при перевозке больших групп туристов (от 35 человек) организаторы поездки теперь могут рассчитывать на получение специальных цен на групповую перевозку, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Согласно статистике, в 2018 году услугами этих поездов воспользовались 481,8 тыс. пассажиров (на 0,5% больше, чем годом ранее), а с момента запуска международного скоростного сообщения между Петербургом и Хельсинки (с 12 декабря 2010 года) поездами Allegro перевезено более 3,3 млн человек.

При этом в периоды высокого спроса объем перевозок заметно выше обычного: например, в декабре 2018 года поезда перевезли 39,9 тыс. пассажиров (+10% к декабрю 2017-го), а в январе текущего - свыше 37 тыс. пассажиров, что на 10,8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Как отмечают в РЖД, повышению привлекательности переездов на поездах Allegro (в настоящее время ежедневно курсирует 4 пары, а доля перевозок скоростными поездами составляет около 86% от общего объема железнодорожных перевозок в российско-финляндском сообщении) способствовало уделение большего внимания проезду организованных групп.

В частности, организаторы перевозок с 4 октября 2018 года значительно увеличили глубину продаж билетов – с этой даты купить билет на скоростной поезд в Финляндию стало возможно за 90 суток до отправления, тогда как ранее этот срок составлял 60 суток.

Кроме того, в 2018-м и начале 2019 года производится модернизация составов поездов (последний из них будет модернизирован к лету 2019 года), а на Финляндском вокзале Петербурга для пассажиров скоростных поездов созданы более комфортные условия при ожидании отправления.

Есть у пассажиров Allegro и еще одно преимущество: они имеют право на бесплатный проезд в электропоезде, следующем в аэропорт Хельсинки «Вантаа».

Что касается обслуживания больших групп (от 35 человек), заявки на такую перевозку подаются в период от 90 до 10 дней до отправления поезда (заявки, поданные в срок менее 10 дней, принимают только в случае возможности их выполнения). При этом перевозка выполняется при наличии достаточного количества свободных мест.

Для организаторов поездок наличие такой возможности очень важно, так как можно спланировать тур заранее и сэкономить на билетах, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. – А поскольку поездка в этом случае предполагает высокий уровень комфорта, переезд может предлагаться в составе «пакета»». В частности – как вариант доставки туристов в Хельсинки при организации туров на паромах или комбинированных поездок по Европе.

Как считают другие эксперты, появление более гибких ценовых предложений стало характерно для РЖД и его финского партнера VR Group в последнее время. «Раньше сотрудничать с ними было довольно сложно, но сейчас появляются все более интересные предложения», - констатируют специалисты.

При этом они полагают, что изменения связаны не только с переменами маркетинговой политики железнодорожных перевозчиков, но и с усилением конкуренции между разными видами транспорта на финском направлении. Как известно, добраться из Петербурга до Хельсинки и ряда других городов Финляндии можно не только на поезде (при этом, кстати, в поездку можно отправиться даже со своим автомобилем), но и по воде (на пароме), воздуху (на самолете) и по земле (на автобусе и личном авто).

/TOURBUS.RU