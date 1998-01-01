Цены на авибилеты взлетели вверх

Эксперты туррынка комментируют причины и последствия заметного подорожания авиаперевозки

Цены на авиабилеты за декабрь - февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5–33%, следует из данных, опубликованных вчера газетой «Коммерсант».

Так, по информации сервиса Biletix, средний чек по внутренним направлениям вырос на 17%, с 11,4 тыс. до 13,4 тыс. руб., на международных линиях рост цены составил 23%, с 18,3 тыс. до 27,3 тыс. руб.

По данным Aviasales, средняя цена на перелеты внутри страны выросла на 7%, до 7,4 тыс. руб., за рубеж — на 5%, до 47 тыс. руб.

В сервисе OneTwoTrip говорят, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.

Средний чек по всем перелетам за год вырос на 7%,— считают в Tutu.ru.— На перелеты по РФ он вырос на 8%, в страны ближнего зарубежья — на 5%, дальнего зарубежья — на 8%. Единственное исключение — Европа, где чек остался на уровне прошлой зимы.

Среди подорожавших сильнее всего внутренних направлений Biletix называет рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%, до 6,8 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (на 71%, до 5,2 тыс. руб.), Самару (на 60%, до 5,1 тыс. руб.). Из международных направлений резкий рост цены наблюдается на маршрутах Москва—Барселона (рост на 83%, до 21,6 тыс. руб.), Петербург—Бангкок (на 69%, до 33,2 тыс. руб.).

В Tutu.ru сообщили, что средний чек на рейсы из Москвы в Краснодар и Ростов-на-Дону выросли на треть, на 20% подорожали рейсы из Москвы в Минеральные Воды, на 12% — в Самару, на 8% — в Сочи, на 7% — в Симферополь. На международных направлениях выросли цены на рейсы из Москвы в Мюнхен и Вену (на 8%), из Петербурга в Прагу (на 7%). За тот же период на 19% упали цены на билеты из Москвы в Ригу.

Источник издния, близкий к «Аэрофлоту», между тем утверждает, что авиакомпании работают на грани рентабельности.

«Сервисы реализации билетов не берут в расчет стоимость валюты: год назад доллар стоил 55 руб., а сейчас почти 70 руб. А все основные расходы перевозчиков — в валюте»,— говорит он.

Собственник авиакомпании «Руслайн» Николай Уланов говорит, что перевозчик в последние месяцы не повышал цены на билеты. По его словам, если другие игроки и повышали их, то экономический эффект был нивелирован продолжавшимся весь 2018 год ростом цен на топливо. «Многие игроки сегодня стараются переориентироваться на международные направления из-за слабого внутреннего спроса на авиаперевозки»,— говорит он.

Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что и в 2018 году наблюдался средний рост тарифов на 5–7% при инфляции в 4,5%. При этом расходы перевозчиков росли в два раза быстрее, но авиакомпании не могут поднять цены так, чтобы компенсировать этот рост, из-за высокой эластичности спроса по цене. «Как только цена повышается ощутимо для потребителя, объем перевозок сразу падает»,— констатирует г-н Борисов.

По его словам, опережающий рост издержек может привести в течение года к новым банкротствам авиакомпаний.

Как отметил в беседе с нашим порталом Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», «С одной стороны цены на авиабилеты растут, с другой дешевеют. К примеру, авиакомпания FlyDubai снизила стоимость авиабилетов по некоторым направлениям на 15%.

Думаю, туристам просто нужно заранее планировать свой отпуск и покупать билеты, тогда никакие скачки цен не будут страшны. Помня это, нужно с большей ответственностью относится к отдыху. В будущем цены на авиабилеты вырастут, это происходит каждый год. Каждый год дорожает нефть и акцизы, себестоимость топлива растет. Сейчас ее искусственно сдерживают, но это невозможно делать бесконечно. В итоге где-то в середине года можно ожидать резкий скачок примерно на 40% стоимости авиакеросина.

Но нужно понимать, что рост цен на авиабилеты совсем не означает обязательного подорожания туров, потому что обычно разницу на подорожавшие билеты покрывает из своего кармана оператор».

/TOURBUS.RU