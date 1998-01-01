Новости Президент поручил в течение месяца разработать схему упрощения визового режима В Минэкономразвития РФ надеются, что после введения электронных виз число иностранных гостей вырастет на 30%

Президент РФ Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел подготовить предложения об упрощении порядка оформления виз для иностранных туристов. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам форума Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "МИДу России подготовить совместно с МВД России, ФСБ России и Ростуризмом и представить предложения об упрощении порядка оформления виз (в том числе путем расширения практики оформления электронных виз) иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию в туристических целях", — говорится в документе, опубликованном вчера на сайте Кремля. Срок выполнения поручения — 31 марта 2019 года. Напомним, что в середине февраля замминистра экономического развития Сергей Галкин сообщил на Российском инвестиционном форуме в Сочи, что Минэкономразвития, Минкомсвязи и правительство Москвы ведут совместную разработку платформы для выдачи электронных виз иностранцам на поездки продолжительностью от 3 до 8 дней при условии покупки турпакета. На первом этапе въезд по электронным визам планируется разрешить через Москву, Санкт-Петербург, в дальнейшем региональный охват будет расширяться. Для оформления электронной визы поездка должна включать определенный набор услуг – проживание, экскурсии, транспорт и другие. Позже в министерстве уточнили, что электронная виза будет выдаваться самостоятельным туристам. На прошлой неделе министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что вводить электронные визы в Россию нужно для граждан практически для всех стран, так как долгий процесс оформления мешает зарубежным туристам принимать спонтанные решения о поездках в РФ. По его словам, внедрение электронной визы даст "очень серьезный приток туристов". В свою очередь, г-н Путин, выступая 20 февраля с ежегодным посланием Федеральному Собранию РФ, предложил с учетом успешного опыта Чемпионата мира по футболу шире применять электронные визы. Сегодня же замглавы Минэкономразвития Сергей Галкин заявил, что рассчитывает на рост до 30% числа посещающих Россию иностранных туристов после введения электронных виз. Одновременно сегодня появилась информация, что группа депутатов из фракции "Справедливая Россия" внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении безвизового въезда в РФ на две недели для граждан тех стран, которые «имеют дружеские отношения и экономические проекты с Россией». Перечень таких дружественных государств с тесными экономическими проектами предлагается поручить определять Правительству РФ. Электронные визы в Россию иностранным туристам можно выдавать на основе отлаженного за время Чемпионата мира по футболу механизма выдачи паспортов болельщика – Fan ID, считает генеральный директор компании "Свой ТС" Сергей Войтович. Главный плюс этого механизма – в сокращении сроков: Fan ID оформляется за 1-3 часа, а обычные визы в РФ делают 14-21 день. "Сегодня туристы из Великобритании, Франции, Испании бронируют меньше туров в Россию из-за долгой и дорогой процедуры получения российской визы. РФ теряет рынок туров last minute. Если максимально сократить сроки выдачи виз, из этих стран наверняка более активно поедет молодежь, которая сейчас не хочет заморачиваться хождением в визовые центры и любит принимать решения в последний момент", — считает г-н Войтович. Новым механизмом, по его мнению, смогут воспользоваться как индивидуальные туристы, так и те, кто поедет с группой. "Важно, что все они получают комплексное обслуживание у российских туроператоров. А самостоятельные путешественники смогут приехать в Россию, оформив визу по старым правилам", — заключил г-н Войтович. В свою очередь, исполнительный директор туроператора "Интурист" Сергей Толчин считает, что «новый проект Минэкономразвития будет однозначно выгоден туроператорам, поскольку будет стимулировать организованный турпоток в Россию. В свою очередь, туристические маршруты, которые сейчас разрабатываются, вряд ли претерпят серьезные изменения. Пока что-то новое изобрести сложно. Тем не менее, нет ничего, что мы не могли бы реализовать". В свою очередь, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», ранее отметил в беседе с нами: «Если мы действительно хотим повысить въездной туристический поток в нашу страну, нужно как можно быстрее ввести безвизовый режим для иностранных туристов из стран с безопасной эпидемиологической обстановкой хотя бы на 10 дней. И нужно быть мудрее и отказаться от принципа «взаимного отказа от виз», ведь самое важное получить туриста, который захочет приехать в Россию и потратить здесь деньги». /TOURBUS.RU

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