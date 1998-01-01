Новости В Петербурге вновь заявили о желании развивать деловой туризм Ожидается, что к 2023 году бизнес-туризм станет драйвером роста туризма в ВПР города

Одним из наиболее перспективных направлений туризма, способных помочь городу на Неве преодолеть фактор сезонности, в северной столице считают деловой. И именно он наряду с событийным должен стать драйвером роста вклада туризма в валовой региональный продукт (ВРП) Петербурга: планируется, что к 2023 году его доля вырастет с нынешних 2,2 до 6% (т. е. почти до 197 млрд рублей). Участвуя в одной недавних встреч с представителями бизнеса, глава Комитета по развитию туризма Смольного Евгений Панкевич подчеркнул – город намерен уделить деловым туристам особое внимание. «С этой целью, например, мы запустили программу поддержки для некоммерческих организаций в сфере конгрессно-выставочной деятельности, – заявил он. – Благодаря ей предприятия, которые проводят деловые мероприятия, смогут возместить до половины расходов на их организацию». В рамках стратегии развития делового туризма, который в недавно принятой программе развития питерского туризма на ближайшие годы выделен отдельно, планируется предпринять целый ряд мер, которые способны «продвинуть» северную столицу в качестве деловой туристической дестинации как внутри страны, так и за ее пределами. Как считает председатель Комитета по туризму и гостеприимству общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Ирина Семенова, сейчас вполне подходящий момент для развития этого направления. «В настоящее время туризму на всех уровнях уделяется внимание, да и экономическая ситуация для подъема въездного, к примеру, делового туризма, благоприятная, - считает она. – Поэтому надо всячески поддерживать предпринимательскую инициативу и объединять усилия для того, чтобы Россия стала более популярна как страна делового туризма». По ее оценке, развитие делового (и, в частности, конгрессно-выставочного) туризма ведет и к росту всей отрасли в целом, поскольку «демонстрация разных потенциальных направлений участникам деловых событий может способствовать их становлению». Что касается «тормозов» направления, участники рынка смело называют две причины – сложность получения российской визы (для иностранцев) и высокую стоимость услуг транспорта для «внутренних» деловых людей. В частности, Мария Чернобровкина, исполнительный директор петербургского представительства Американской торговой палаты в России, сетует: действующий визовый режим попросту не позволяет организовывать часть встреч. «Часть не слишком крупных деловых мероприятий могла бы быть организована достаточно быстро, однако необходимость получать визу и сложная процедура зачастую заставляют отказываться от этого, - считает она. – Если Россия сделает свой визовый режим хотя бы «зеркальным» с тем же Шенгеном, стоит ожидать притока не только туристов». По данным агентства делового туризма «Аэроклуб», в 2018 году самым популярным у деловых людей, прибывающих в город на Неве, был отель «Коринтия Санкт-Петербург», а в пятерку наиболее часто бронируемых пятизвездочных гостиниц также вошли Solo Sokos Hotel Palace Bridge, Radisson Royal, Sofitel St Petersburg и Domina Prestige. Среди самых востребованных отелей категории 4* в Петербурге значатся два отеля Park Inn by Radisson, Solo Sokos Hotel Vasilievsky, Novotel Санкт-Петербург Центр и Original Sokos Olympia Garden. А вот среди «трешек» наиболее популярной оказалась гостиница Ibis St. Petersburg Centre. По оценке экспертов, чаще всего по делу приезжают в город на Неве представители добывающего и обрабатывающего секторов экономики, сотрудниками FMCG-компаний, а также специалисты фармацевтических, медицинских и некоторых других предприятий. /TOURBUS.RU

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