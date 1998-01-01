Новости Иностранный турпоток в Россию вырос в минувшем году на 10% Погранслужба ФСБ РФ и АТОР опубликовали полные данные по въезду иностранных туристов в Россию в 2018 году

АТОР опубликовал полные данные Погранслужбы ФСБ РФ по въезду иностранцев в Россию в 2018 году. Согласно данным пограничной службы ФСБ России, всего с января по декабрь Российскую Федерацию посетили 32,6 млн иностранцев – на 1,6% больше, чем в 2017 году. Из них 4,2 млн человек указали туризм в качестве цели своего визита. Это на 10,3% больше, чем в 2017 году (3,8 млн). Традиционно основной въездной поток (по всем целям визита) формируют страны постсоветского пространства. Наибольшее количество иностранцев приехало в Россию из Украины (9,2 млн, минус 6,5% в сравнении с 2017 г.), Казахстана (4,3 млн, плюс 2,8%), Узбекистана (2,4 млн, плюс 0,2%), Таджикистана (1,3 млн, минус 0,7%), Азербайджана (1,1 млн, плюс 0,27%), Киргизии (859,7 тыс., плюс 2,7%), Армении (825,2 тыс., минус 3,7%), Молдовы (698 тыс., минус 13,7%). Всего из этих стран с различными целями Россию в 2018 году посетили 20,7 млн человек. Еще одна группа стран, дающих большой общий въездной поток, – приграничные государства и страны, где проживает большое количество россиян. Так, из Китая в 2018 году приехало 2,03 млн человек (плюс 14% в сравнении с 2017 г.), из Финляндии – 994,1 тыс. (минус 6,5%), из Польши – 728 тыс. (минус 4,8%), Германии – 701,6 тыс. (плюс 11,5%), из Эстонии – 496,6 тыс. (плюс 14,7%). Большинство поездок из этих стран нельзя отнести к классическому туризму. Обычно они носят краткосрочный характер и совершаются с целями личного шопинга или мелкой коммерции. На протяжении всего 2018 года темпы роста въездного туристического потока (въезд с целью туризма) в Россию существенно превышали соответствующий показатель по общему въезду иностранцев (с разными целями визита). По итогам 2018 года в ТОП-10 основных поставщиков туристов в Россию попали Китай, Германия, Южная Корея, США, Израиль, Италия, Великобритания, Франция, Испания, Япония. В сравнении с 2017 годом из рейтинга «выпал» Иран – его место в 2018 году заняла Япония. Турпоток из Ирана снизился на 69,1% в сравнении с 2017 годом. Италия поднялась в рейтинге на одну строчку и обогнала Великобританию. Остальные участники рейтинга сохранили свои позиции. По итогам 2018 года основным поставщиком туристов в Россию остается Китай. По данным Погранслужбы ФСБ, в 2018 году нашу страну с туристическими целями посетили 1,3 млн китайцев, что на 13,6% больше, чем в 2017 году. На втором месте – Германия. За год Россию посетили 451,5 тыс. граждан этой страны. Турпоток из Германии вырос на 10,5%. Третье место у Южной Кореи – турпоток из этой страны вырос на 44,8% и достиг в 2018 году цифры в 342,3 тыс. туристов. На четвертой строчке – США. Количество туристов из этой страны в 2018 году выросло на 1,8% и составило 227,7 тыс. человек. Израиль замыкает ТОП-5. За год Россию с туристическими целями посетили 163,7 тыс. граждан Израиля. Это на 10,7% больше, чем в 2017 году. Если в ТОП-5 все страны показали положительные результаты года по турпотоку в Россию, во второй пятерке основных поставщиков туристов дела обстоят иначе. В ТОП-10 основных поставщиков туристов также попали Италия (126,9 тыс., 9,5%), Великобритания (125,7 тыс., минус 0,03%), Франция (116,5 тыс., 5%), Испания (85,3 тыс., минус 3,1%) и Япония (61,2 тыс., минус 8%). Финляндия, входящая в топ по общему въездному потоку своих граждан в Россию, оказалась за пределами «десятки» по потоку туристическому. В 2018 году Россия приняла всего 55,9 тыс. туристов из Финляндии, что на 0,2% больше, чем в 2017 году. Немногим меньше туристов приехало из Индии – 52,6 тыс. (+ 11,8% в сравнении с 2017 годом). Турпоток из Таиланда в Россию в 2018 году вырос на 22,4% и составил 51,3 тыс. человек. Остальные страны поставили в Россию в 2018 году менее 50 тыс. туристов каждая. Из этих стран наибольший объем турпотока дали Австралия (46,7 тыс., + 12,6%), Турция (46,5 тыс., + 4,8%), Канада (42,4 тыс., + 2,6%), Бразилия (40,1 тыс., + 23,5%). ТОП-10 ключевых въездных туристических рынков России по итогам 2018 года по количеству прибытий Источник: Аналитическая служба АТОР, по данным Пограничной службы ФСБ РФ



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