Новости

Горячие новости

Чешский лоукостер Smartwings связал Прагу с Ростовом/ Чиновник и три бизнесмена осуждены за мошенничество с рекламой курортов Кубани/ МИД РФ предупредил о вспышке опасной паразитарной болезни в Мексике

Чешский лоукостер Smartwings приступил к выполнению рейсов из Праги в Ростов-на-Дону

Чешская авиакомпания Smartwings в понедельник начала выполнять регулярные авиарейсы между Прагой и Ростовом-на-Дону, говорится в сообщении департамента по стратегическим коммуникациям ростовского международного аэропорта Платов.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737 MAX 8 с компоновкой салона 189 мест. Направление будет обслуживаться дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Вылет из Ростова-на-Дону в 4:35.

Ранее рейсы по маршруту Ростов-на-Дону – Прага выполняла авиакомпания Chech Airlines на А319 вместимостью 144 места. Направление обслуживалось один раз в неделю.

Чиновник и три бизнесмена осуждены за рекламу курортов Кубани в московских маршрутках

Вынесен приговор бывшему сотруднику Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и трем предпринимателям по делу о хищении десятков миллионов рублей, выделенных на рекламу курортов Кубани в Москве, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Обвинение в мошенничестве было предъявлено заместителю начальника информационного сопровождения Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Дмитрию Габриэлю и трем бизнесменам. Решением Октябрьского районного суда Краснодара г-н Габриэль приговорен к 2,5 года колонии общего режима. Остальные фигуранты дела осуждены на сроки лишения свободы от года и 10 месяцев до 2,5 лет. Приговор вступил в законную силу.

По данным следствия, в 2012-2013 годах министерство заключило госконтракты по информационному продвижению курортов Краснодарского края в маршрутных такси Москвы и Московской области на сумму свыше 35 млн рублей. Получателями бюджетных средств выступили московские и подмосковные компании ООО "Блоктехкомплект" и ООО "Альфапотенциал".

Документально подтвердить факт выполнения работ директора и совладельцы компаний не смогли.

МИД РФ предупредил о вспышке опасной паразитарной болезни в Мексике

Вспышка болезни Шагаса произошла на мексиканском полуострове Юкатан, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ).

Болезнь Шагаса – тропическая паразитарная болезнь, которая передается с укусами "поцелуйных" клопов (кусают человека в лицо во время сна). На ранних стадиях излечима, но при переходе в хроническую стадию появляются необратимые изменения внутренних органов. Вакцины от болезни Шагаса не существует, единственная мера профилактики – борьба с клопами.

Полуостров Юкатан разделяет Мексиканский залив и Карибское море. На карибском побережье полуострова находится мексиканская туристическая зона Ривьера-Майя, на севере которой расположен популярный курорт Канкун, а на юге – Тулум, знаменитый уникальными развалинами древнего портового города майя.

TOURBUS.RU