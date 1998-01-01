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26 февраля
Фестиваль индустрии событий EVENT-Прорыв представил спикеров деловой программы
Event-Прорыв – это насыщенная деловая программа, которая в этом году получилась очень интересной и разносторонней 

Что такое Event-Прорыв? Конечно, это конкурс event-проектов регионов России. Но не только! Event-Прорыв – это насыщенная деловая программа, которая в этом году получилась очень интересной, разносторонней и, конечно же, полезной. Итак, пришло время познакомиться с нашими спикерами!


Конференция фестиваля EVENT-ПРОРЫВ:

 

                КРИСТИНА ПЕТРУХНОВА, предприниматель, бизнес-тренер, эксперт по эффективным коммуникациям,

  • НАТАЛИЯ ШМЕЛЬКОВА, исполнительный директор фестивалей Ural Music Night, Старый новый рок и многих других проектов,
  • ИГОРЬ ЛЮТЕНКО, директор компании «ПРО-Интерактив», партнёр проекта «Вызов принят», член НАОМ, председатель жюри премии организаторов мероприятий «Золотой Пазл»,
  • МИХАИЛ КЛИМАНОВ, управляющий партнёр Агентства смелых решений «Мы», заместитель исполнительного директора НАОМ,
  • НАТАЛИЯ СТЕПАНЕНКО, креативный директор агентства стратегических событий «Подъёжики»,
  • НАТАЛИЯ ШМЕЛЬКОВА, исполнительный директор фестивалей Ural Music Night, Старый новый рок и многих других проектов,
  • ЕВГЕНИЙ ШАПОВАЛ, event-продюсер.

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте https://www.proryv.eventnn.ru/timeline/

Церемония награждения победителей Event-Прорыва – это самое трепетное, красочное и прорывное событие фестиваля!

Хотите посмотреть, как это было в прошлом году? Пожалуйста! https://www.youtube.com/watch?v=PpSPtugUgyk

 

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте https://www.proryv.eventnn.ru/timeline/

Прием проектов на конкурс ведется до 28 февраля 2019 года включительно на сайте https://proryv.eventnn.ru/

Место проведения фестиваля EVENT-ПРОРЫВ: г. Нижний Новгород

 

Страницы фестиваля EVENT-ПРОРЫВ в социальных сетях:

https://www.facebook.com/events/1987463724626304/ 

https://vk.com/proryv.eventnn2018 

https://www.instagram.com/eventproryv/ 

Руководитель оргкомитета фестиваля: Дмитрий Кикеев +7-920-013-55-22 dmitry@eventnn.ru 

#EventNN #Eventпрорыв2019


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