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Фестиваль индустрии событий EVENT-Прорыв представил спикеров деловой программы

Event-Прорыв – это насыщенная деловая программа, которая в этом году получилась очень интересной и разносторонней

Что такое Event-Прорыв? Конечно, это конкурс event-проектов регионов России. Но не только! Event-Прорыв – это насыщенная деловая программа, которая в этом году получилась очень интересной, разносторонней и, конечно же, полезной. Итак, пришло время познакомиться с нашими спикерами!





Конференция фестиваля EVENT-ПРОРЫВ:

КРИСТИНА ПЕТРУХНОВА, предприниматель, бизнес-тренер, эксперт по эффективным коммуникациям,

НАТАЛИЯ ШМЕЛЬКОВА, исполнительный директор фестивалей Ural Music Night, Старый новый рок и многих других проектов,

ИГОРЬ ЛЮТЕНКО, директор компании «ПРО-Интерактив», партнёр проекта «Вызов принят», член НАОМ, председатель жюри премии организаторов мероприятий «Золотой Пазл»,

МИХАИЛ КЛИМАНОВ, управляющий партнёр Агентства смелых решений «Мы», заместитель исполнительного директора НАОМ,

НАТАЛИЯ СТЕПАНЕНКО, креативный директор агентства стратегических событий «Подъёжики»,

НАТАЛИЯ ШМЕЛЬКОВА, исполнительный директор фестивалей Ural Music Night, Старый новый рок и многих других проектов,

ЕВГЕНИЙ ШАПОВАЛ, event-продюсер.

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте https://www.proryv.eventnn.ru/timeline/

Церемония награждения победителей Event-Прорыва – это самое трепетное, красочное и прорывное событие фестиваля!

Хотите посмотреть, как это было в прошлом году? Пожалуйста! https://www.youtube.com/watch?v=PpSPtugUgyk

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте https://www.proryv.eventnn.ru/timeline/

Прием проектов на конкурс ведется до 28 февраля 2019 года включительно на сайте https://proryv.eventnn.ru/

Место проведения фестиваля EVENT-ПРОРЫВ: г. Нижний Новгород

Страницы фестиваля EVENT-ПРОРЫВ в социальных сетях:

https://www.facebook.com/events/1987463724626304/

https://vk.com/proryv.eventnn2018

https://www.instagram.com/eventproryv/

Руководитель оргкомитета фестиваля: Дмитрий Кикеев +7-920-013-55-22 dmitry@eventnn.ru

#EventNN #Eventпрорыв2019

