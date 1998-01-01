|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
26 февраля
Фестиваль индустрии событий EVENT-Прорыв представил спикеров деловой программы
Event-Прорыв – это насыщенная деловая программа, которая в этом году получилась очень интересной и разносторонней
Что такое Event-Прорыв? Конечно, это конкурс event-проектов регионов России. Но не только! Event-Прорыв – это насыщенная деловая программа, которая в этом году получилась очень интересной, разносторонней и, конечно же, полезной. Итак, пришло время познакомиться с нашими спикерами!
Конференция фестиваля EVENT-ПРОРЫВ:
КРИСТИНА ПЕТРУХНОВА, предприниматель, бизнес-тренер, эксперт по эффективным коммуникациям,
Подробнее ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте https://www.proryv.eventnn.ru/timeline/
Церемония награждения победителей Event-Прорыва – это самое трепетное, красочное и прорывное событие фестиваля!
Хотите посмотреть, как это было в прошлом году? Пожалуйста! https://www.youtube.com/watch?v=PpSPtugUgyk
Подробнее ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте https://www.proryv.eventnn.ru/timeline/
Прием проектов на конкурс ведется до 28 февраля 2019 года включительно на сайте https://proryv.eventnn.ru/
Место проведения фестиваля EVENT-ПРОРЫВ: г. Нижний Новгород
Страницы фестиваля EVENT-ПРОРЫВ в социальных сетях:
https://www.facebook.com/events/1987463724626304/
https://vk.com/proryv.eventnn2018
https://www.instagram.com/eventproryv/
Руководитель оргкомитета фестиваля: Дмитрий Кикеев +7-920-013-55-22 dmitry@eventnn.ru
#EventNN #Eventпрорыв2019
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2019 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72