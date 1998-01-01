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25 февраля
На "Интурмаркете" обсудят "туризм старшего поколения"
Круглый стол «Туризм для старшего поколения: вызовы и возможности» пройдет в рамках выставки «Интурмаркет»
На круглом столе «Туризм для старшего поколения: вызовы и возможности»на #Intourmarket обсудят вместе с Милой Новиченковой, директором на маркетингу и коммуникациям Ipsos, предпочтения старшего поколения в туризме.
Представляем вашему вниманию интересное исследование от Ipsos — глобальной исследовательской компании.
9 марта 2019 года
Круглый стол «Туризм старшего поколения: вызовы и возможности»
ПРОГРАММА:
— 10-45 Сбор и приветствие участников круглого стола.
— Начало в 11-00
Фомин Игорь, Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике.
Новиченкова Мила, директор по маркетингу и коммуникациям Ipsos: «Потребительские предпочтения старшего поколения».
Бухаров Игорь, президент Федерации Рестораторов и Отельеров России: «Туризм старшего поколения в России. Особое мнение»
Волкова Светлана, менеджер по маркетингу и рекламе Amadeus: «Время путешествовать. Изучаем запросы туристов 50+»
Сулейков Андрей, член РГО, основатель путеводителя TopTripTip, руководитель Appreal Group «Вовлечение старшего поколения в продвижение территорий»
Гончарова Оксана, генеральный директор международного анимационного агентства Celebrate: «Доживать или танцевать: анимация 55+»
— 12-05 –12-25 Диалог с залом. Сессия «вопрос – ответ»
— 12-25 – 12-55 Участники круглого стола представят туристские продукты для старшего поколения
— 12-55 – 13-00 Подведение итогов круглого стола. Фотосессия.
Модератор – Субанова Ольга, менеджер проектов Всемирного конгресса туризма старшего поколения
Место проведения: Москва, «Крокус-Экспо», павильон 3, зал № 3.2
Все мероприятия деловой программы смотрите здесь.
Выставка «Интурмаркет-2019» пройдет
9-11 Марта в МВЦ «Крокус Экспо»!
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