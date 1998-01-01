Новости

Бронирование авиабилетов – зимние итоги

Эксперты компании Biletix рассказали, какие заметные изменения в востребованности и стоимости авиабилетов произошли в заканчивающемся зимнем сезоне

Уходящей зимой доля бронирований авиабилетов по внутренним направлениям выросла с 67% до 74% по сравнению с прошлым годом, в то время как по зарубежным направлениям, напротив, сократилась с 33% до 26% соответственно, следует из статистика интернет-сервиса для путешественников Biletix.

Средняя стоимость авиабилетов по внутренним и зарубежным направлениям выросла: по

внутренним направлениям средний чек на авиабилеты туда-обратно вырос с 11 374 до 13 410 рублей, то есть на 17%, по зарубежным направлениям – с 18 266 до 27 329 рублей, или на 23%.

Самыми популярными внутренними направлениями уходящей зимы стали Москва, Сочи, Симферополь, Минеральные воды, Санкт-Петербург, Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Махачкала и Екатеринбург, за границей –Минск, Ереван, Тбилиси, Бангкок, Прага, Тель-Авив, Кишинев, Стамбул, Барселона и Ларнака.

Наибольший рост спроса по внутренним направлениям продемонстрировали столица Крыма Симферополь (+49%), Чебоксары (+34%), Екатеринбург (+26%), Казань (+19%) и Ростов-на-Дону (+11%).Среди зарубежных направлений –Бали (+46%), Бангкок (+37%), Ереван (+34%), Нячанг (+27%) и Тбилиси (+19%).

Среди внутренних направлений наибольший рост среднего чека на авиабилеты туда-обратно зафиксирован по направлениям из Москвы в Симферополь (+78%, с 3 784 до 6 761 рублей), в Ростов-на-Дону (+71%, с 3 007 до 5 155 рублей), в Самару (+60%, с 3 029 до 5 081 рублей), в Екатеринбург (+46%, с 5 312 до 7 801 рублей) и в Челябинск (+43%, с 5 259 до 7 553 рублей).

Однако есть и подешевевшие направления: наибольшее снижение цен зафиксировано по направлениям Краснодар – Тюмень (-30%, с 6 700 до 4 646 рублей), Ростов-на-Дону – Симферополь (-28%, с 7 150 до 5 105 рублей) и Санкт-Петербург – Москва (-7%, с 4 140 до 3 475 рублей).

Самыми подорожавшими международными направлениями, судя по показателю среднего чека, стали Москва – Барселона (+83%, с 11 775 до 21 563 рублей), Санкт-Петербург – Бангкок (+69%, с 19 616 до 33 188 рублей), Москва – Тель-Авив (+65%, с 10 731 до 17 778 рублей), Москва – Стамбул (+46%, с 7 326 до 10 720 рублей) и Москва – Кишинев (+38%, с 8 499 до 11 775 рублей).

В наибольшей степени средний чек снизился по направлениям Ростов-на-Дону – Ереван (-50%, с 13 432 до 6 710 рублей), Краснодар – Ереван (-47%, с 10 636 до 5 613 рублей) и Екатеринбург – Тбилиси (-37%, с 13 988 до 8 808 рублей).

/TOURBUS.RU