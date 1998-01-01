Новости Насколько подорожает летняя Турция? В преддверии высокого сезона эксперты комментируют ход раннего бронирования и оценивают повышение стоимости турецкого турпродукта

Как сообщила турецкая газета Hürriyet, по информации турецких принимающих компаний, цены на проживание для иностранных туристов по раннему бронированию наступающего летнего сезона выросли в среднем на 10%. Интересно, что при этом для «своих» туристов, оплачивающих отдых в лирах, цены, на фоне резкого падения курса национальной турецкой валюты, выросли значительно больше – от 40 до 100%. При этом турецкие отельеры, которых опросила Ассоциация туроператоров России, отмечают, что в реальности для иностранных рынков цены по раннему бронированию лета 2019 года подросли на 10–30% по сравнению с прошлогодним ранним бронированием. «Цены для иностранных рынков тем ниже, чем дольше длится сезон отдыха туристов из той или иной страны в Турции. Немцы, например, массово отдыхают у нас круглый год, россияне – 7 месяцев в году, туристы из Казахстана – 6 месяцев, внутренние туристы, сами турки – 3,5 месяца, иранцы приезжают только по праздникам – соответственно идет и расчет базовых цен», – рассказал один из отельеров Антальи. Как отмечают эксперты АТОР, «ситуация c высокими ценами на летнюю Турцию в сезоне 2019 года оказалась неожиданностью для многих туристов и даже представителей туристической розницы – в агентской среде стали высказываться предположения, что клиенты, желающие провести свой отпуск в Турции, в условиях отсутствия роста доходов будут экономить на уровне отелей. Иными словами - выбирать вместо привычных россиянам последние годы «пятерок» отели 4* и 3*». «Продажи Турции по раннему бронированию выросли на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И это несмотря на то, что цены на турпакеты в этом году выше, в среднем они подорожали на 10-15%, — сообщила руководитель департамента по связям с общественностью туроператора Coral Тravel Марина Макаркова. По словам эксперта, в этом году наши туристы, стремясь сэкономить, бронируют качественные отели в более доступных регионах Средиземноморского побережья Турции, таких как Аланья. По данным Coral Travel, цены на турпакеты в Аланью на старте сезона начинаются от 46,2 тыс. рублей на двоих с ребенком на 10 дней в середине мая с проживанием в отеле 5* «все включено». Как отметила в беседе с нами Виктория Худаева, PR-менеджер ANEX Tour, «стоит отметить, что рост цен наблюдается ежегодно на всех направлениях. Среднее повышение стоимости на Турцию сейчас составляет около 10%, однако при этом скидки по акциям раннего бронирования достигают 55%. Таким образом, по результатам продаж это повышение не сказывается на спросе, напротив, Турция остается лидером среди выездных направлений». "У отельеров Турции сложились завышенные ожидания от будущего летнего сезона, потому что они считают, что спрос растет, а не просто люди раньше бронируют туры. Что может оказаться не очень приятным сюрпризом. Но, с другой стороны, в Турции и бронирования из Европы растут примерно на 25%, поэтому рынок в этом году может быть перегрет", — заявил, в свою очередь, исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин. В пресс-службе компании «Библио-Глобус» нам сообщили, что "специалисты компании проанализировали количество забронированных туров на выходные даты, приуроченные к празднованию Дня труда и Дня Победы. Исследование показало, что россияне приобрели на 67% больше туров на майские праздники по акции раннего бронирования, чем годом ранее. В число самых востребованных зарубежных направлений на праздничные даты мая попала и Турция (+48,9%). Выросла и глубина бронирования туров. Так, в прошлом году туры на майские праздники россияне бронировали в среднем за 3-4 месяца до поездки. А поездки на май 2019 года российские путешественники начали бронировать с июля прошлого года. Акция раннего бронирования распространяется на отели Турции до 30 апреля. В ее рамках можно приобрести туры на 10-30% дешевле». В свою очередь, Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», считает, что «вопрос не в ценах на отели, а в числе заявленных рейсов. По моему мнению, в апреле, мае и июне нас ожидает переизбыток перевозки, так что спада турпотока не должно быть. А уже после будет видно». Отметим, что по состоянию на конец февраля Росавиация продолжала согласование летних чартерных программ ведущих туроператоров. При этом, по информации «Интерфакса», Coral Travel в летнем сезоне планирует летать в Анталью, Аланью, Даламан, Бодрум и Измир. В числе партнеров оператора – авиакомпании Royal Flight, Ural Airlines, Red Wings, вылеты запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Краснодара, Новосибирска, Томска, Самары, Волгограда – всего порядка 40 региональных городов. Полетная программа «Интуриста» запланирована в Анталью и Даламан из 21 города России. Как сообщили в компании, старт чартерных рейсов в Анталью из Москвы и Санкт-Петербурга запланирован уже на 1 апреля, а не как раньше – на 26-27 апреля. Anex Tour будет возить туристов в Турцию на рейсах AZUR air. Из Москвы с 23 марта по 31 октября рейсы будут выполняться ежедневно в аэропорты Аланьи и Антальи, в Бодрум и Даламан – пять раз в неделю до 18 октября. В целом полетная программа туроператора будет выполняться из 37 регионов России, включая новые аэропорты вылета - Махачкалу, Магнитогорск и Хабаровск. Напомним, что, по информации МВД Турции, в минувшем году страна приняла 5,98 млн российских туристов, что на 27,3% больше, чем годом ранее. Всего Турцию в 2018 году посетили 39,47 млн иностранных туристов, что на 23,1% превышает показатель за 2017 год. /TOURBUS.RU

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