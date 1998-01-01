Новости В России появится еще один большой межрегиональный туристический маршрут Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» объединяет достопримечательности сразу четырех регионов Южного федерального округа

«Появление комплексных туров по маршруту «Золотое кольцо Боспорского царства» - только вопрос времени. Уверен, что они будут предложены уже скоро», - так исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин прокомментировал известие о подписании на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашения четырех регионов Южного федерального округа о совместной реализации нового проекта, - сообщает наш корреспондент. Идея о создании нового межрегионального туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», который объединяет целый ряд достопримечательностей на территории Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской области и Севастополя, родилась давно. Но начал он реализовываться лишь осенью 2018-го в Москве на выставке «Отдых», когда проект был впервые презентован широкой публике. Теперь, в Сочи, он перешел в стадию практической реализации, на которой его «скелет» постепенно обрастет «мясом» конкретных туров и маршрутов. Что предлагают туристам? Проехать по местам славы Боспорского царства, которое как раз и располагалось на территории четырех вошедших в проект регионов. На практике гости смогут выбрать поездки длительностью от двух до семи дней, в рамках которых познакомятся с несколькими десятками памятников античности, связанных с историей Боспора. При этом каждый из регионов-участников проекта предложил свои объекты интереса, а маршруты «Золотого кольца Боспорского царства» сформируют для автобусных туров, железнодорожных путешествий или поездок на личном автотранспорте. И даже для пассажиров круизов лайнера «Князь Владимир», курсирующего между Краснодарским краем и Крымом. В частности, в Краснодарском крае в список достопримечательностей попали археологический музей «Горгиппия», Таманский музейный комплекс и музей-заповедник «Фанагория». В Крыму - Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, Феодосийский музей древностей, историко-археологический музей «Неаполь Скифский» и другие историко-археологические памятники семи городов и поселений республики. В Севастополе участники туров смогут увидеть историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», крепости Чембало и Каламита. В свою очередь, в Ростовской области гостям покажут Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник. Однако этот список далеко не исчерпывающий: в него, в зависимости от маршрута тура, могут быть добавлены и многие другие объекты, которые в изобилии имеются на территории Боспора. В частности, в Севастополе это Свято-Климентовский мужской и Свято-Георгиевский монастыри, археологический комплекс «Крепость Харакс» в Ялте, Музей подводной археологии в Феодосии и множество других объектов. «Проект «Золотое кольцо Боспорского царства» наверняка будет востребован туристами, поскольку в полной мере позволяет им «погрузиться» в историю, одновременно получая ряд дополнительных курортных услуг», - заявила на состоявшейся на днях встрече в Петербурге заместитель начальника Управления по курортному делу и туризму Сочи Юлия Малороднова. А председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Республики Крым Алексей Черняк заверил, что новинка вполне способна увеличить интерес к участвующим в проекте регионам. «Поскольку в рамках проекта туристам будет предложен на выбор целый ряд маршрутов, они могут сформировать поездку по своему усмотрению, - пояснил он. – Кто-то выберет полный маршрут, а кто-то ограничится поездкой по территории только одного региона. Но в любом случае для развития регионального туризма это хорошо». /TOURBUS.RU



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