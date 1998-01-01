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25 февраля
Гастрономический туризм поможет Сингапуру «воплотить задуманное»

Столичные журналисты познакомились с богатыми кулинарными традициями юго-восточного города-государства


На минувшей неделе в Москве прошла весьма необычная — в форме пресс-завтрака в национальном стиле - презентация города-государства Сингапур (в переводе на русский — львиного города), организованная Советом по туризму Сингапура на уникальной гастрономической улице StrEAT, на которой перед Новым годом открылся специализированный корнер «Точка. Сингапур», - сообщает наш специальный корреспондент.

 

«Наша главная задача — превратить туризм  в важнейшую движущую силу экономического роста нашей страны, - рассказала директор представительства Совета по туризму Сингапура в РФ и странах Восточной Европы Беверли Ау Йонг. - С помощью бренда Passion made possible («Воплощая задуманное») мы позиционируем лежащий на архипелаге из 63 островов Сингапур как динамичное направление, привлекающее  всё большее количество туристов, в том числе и из России.

 

Сингапур — это не только запоминающиеся сооружения и технологии XXI века, не только авиакомпания Singapore Airlines — одна из лучших в мире, но и наследие — в том числе и кулинарное — традиционной перанаканской культуры». (Перанакан - термин, используемый по отношению к потомкам китайских иммигрантов XV—XVII веков на территории полуострова Малакка и островов Зондского архипелага.)

 

Основой презентации, в начале которой все участники подбросили в воздух традиционный салат Юшенг, стал мастер-класс, проведённый молодым сингапурским шеф-поваром и владельцем сети Kim Choo Kuen Chang Эдмондом Вонгом (на фото). Точки этой сети, существующей во многих странах мира, представляют всем желающим не только кулинарию, но и традиционные предметы перанаканской культуры — платья саронг кебайя, изделия из бисера, ткани с узором батик  и перанаканский фарфор.

 

 «Перанаканская культура — очень важная часть сингапурского  культурного наследия, с которой мы стараемся познакомить наших будущих гостей, - сказал г-н Вонг. - Разнообразие и яркие вкусовые краски традиционных блюд и десертов, сформировавшихся на стыке китайской, малайской, индонезийской и индийской кухонь, прекрасно отражают самую суть Сингапура — страны мультикультурной, красочной и захватывающей.  И мы надеемся, что возможно большее количество молодых шеф-поваров и просто любителей кулинарной экзотики откроют для себя богатые гастрономические традиции Сингапура».

 

Участникам презентации была предоставлена возможность попробовать традиционный сингапурский десерт — сладкие блинчики с соком пандана и кокосовой стружкой, пряный сингапурский суп лакса на креветочном отваре с пшеничной лапшой и цыплёнка по-сингапурски в маринаде из пятнадцати специй с рисом на пару.

Мероприятие, приуроченное к китайскому Новому году, завершилось мастер-классом по китайской каллиграфии.

 

«Визит талантливого шеф-повара Эдмонда в Москву и знакомство москвичей с очень популярной в Сингапуре перанаканской кухней — одно из главных событий в ряду инициатив по популяризации сингапурской культуры в России. Растут и поток российских туристов в Сингапур, и их интерес к его традициям. Сегодняшняя презентация — только начало ряда больших проектов, которые мы представим в будущем», - заключила г-жа Ай Йонг.

/TOURBUS.RU


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