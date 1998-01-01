Северная столица пытается "перераспределить" туристов

Профессионалы петербургского турбизнеса решают, как заитересовать гостей города "непопулярными" музеями и экскурсионными программами

Проблемы сезонности и востребованности туристических событий и достопримечательностей со стороны гостей города в минувшую пятницу в Северной столице обсуждали в рамках рабочей встречи, инициированной проектом «Карта гостя Санкт-Петербурга».

Дискуссия проходила в конференц-холле Музея космонавтики и ракетной техники им. В. П. Глушко (Иоанновский равелин Петропавловской крепости) и собрала несколько десятков участников. Они уверены: кроме «записных» достопримечательностей, в Питере есть и что показать, и чем удивить туристов.

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые усилия, пока ситуация остается прежней: в то время как Эрмитаж, Царское Село или Петергоф «трещат по швам» от небывалого ранее наплыва гостей, многие другие музеи Петербурга (а всего их в городе около двухсот) зачастую пустуют. Например, заместитель директора по организации деятельности филиальной сети «Государственного музея истории Санкт-Петербурга» Сергей Орлов на состоявшейся встрече честно признался, что «порой в неизвестные гостям музеи их не затащишь. У нас, к примеру, кроме всем знакомой Петропавловской крепости, имеется еще семь филиалов. Но если оказаться в крепости желающих хоть пруд пруди, в другие музеи гостей, особенно китайских, не дозовешься», - заметил он.

Как он, так и многие другие эксперты уверены: дело не только в недостатке информации и несомненном наличии стереотипов, но и в до сих пор не преодоленной в Петербурге проблеме сезонности.

Как это выглядит? «Большая часть потенциальных туристов уверена, что в наш город обязательно надо приехать в период белы» ночей, – констатировали участники дискуссии. – А поскольку они приезжают всего на несколько дней, физически не успевают посмотреть что-то другое, кроме «обязательных» достопримечательностей».

В частности, пассажиры круизных судов (а каждый 13-й турист в Петербурге – круизер) находятся в городе максимум два дня – как тут успеешь повсюду? «Здесь не обойтись без объединения усилий со стороны всех заинтересованных сторон, - считает член рабочей группы по развитию внесезонного туризма при администрации Петербурга Анна Ялова. – Нам надо не только стараться популяризировать самые разные объекты интереса, но и перераспределять поток гостей между сезонами. Ведь если турист приедет к нам в несезон, у него будет гораздо больше возможностей для посещения не только брендовых музеев».

Впрочем, примеры успеха среди таких заведений есть. В частности, достаточно большой популярностью у гостей Петербурга пользуются такие музейные комплексы, как «Гранд Макет Россия» или «Петровская акватория». Причем первый из названных активно посещается туристами вопреки тому, что расположен за пределами центра города в не очень престижном районе (на Цветочной улице).

Как считают эксперты, здесь сыграли роль как активное продвижение учреждений самыми разными способами (в т. ч. в интернете и социальных сетях), так и наличие хорошей идеи, интересной всем.

Не менее успешной можно считать и работу Музея Фаберже на Фонтанке: благодаря своей уникальности (в нем хранится самое крупное в мире собрание изделий фирмы Фаберже, включающее больше 1 тыс. предметов), а также периодическому проведению знаковых выставок (например, во время выставки мексиканской художницы Фриды Кало за три месяца ее посетили свыше 200 тыс. человек) учреждение стало почти обязательным к посещению по время визита в Петербург.

По оценке участников обсуждения, в немалой степени «раскрутке» пока не очень посещаемых туристами музеев может вести и участие в таких программах, как «Карта города». Например, поддержавший дискуссию руководитель проекта I Amsterdam City Card Бодевейн Бокдам заявил, что «в прошлом году продано 180 тыс. таких карт, что обеспечило нашим музеям миллион посещений». «При этом люди вдвое чаще стали ходить в ранее непопулярные музеи, – подчеркнул он. – Способствует увеличению спроса на карты в т. ч. и то, что у нас по ним также можно бесплатно ездить на автобусах и кататься по рекам и каналам».

Подтвердили тенденцию и местные специалисты. «После того, как в единый билет включили Музей космонавтики, расположенный на территории Петропавловской крепости, количество посетителей в нем с 30-40 тыс. в год выросло до 120-130 тыс». – сообщил Сергей Орлов.

А генеральный директор программы «Карта гостя Санкт-Петербурга» Николай Дмитриев констатировал: благодаря приобретению действующей в Северной столице с 2010 года карте гость получает возможность посетить свыше 70 музеев, более десятка экскурсий (в т. ч. по воде), а также получить скидки и льготы в отелях, ресторанах и сувенирных магазинах. Новым сервисом уже воспользовались туристы из 105 стран, – заключил он.

/TOURBUS.RU