Новости Горячие новости Ростуризм исключил из реестра 39 туроператоров/ МИД РФ предупредил о новых протестах "желтых жилетов" во Франции/ Туристка скончалась после посещения мишленовского ресторана в Валенсии

Ростуризм исключил из реестра 39 туроператоров Ростуризм с начала февраля исключил из единого федерального реестра туроператоров 39 компаний, следует из приказов, размещенных на сайте ведомства. С 4 по 18 февраля Ростуризм опубликовал четыре приказа об исключении из реестра 39 туроператоров, 29 из которых – по причине непредставления сведений о наличии финансового обеспечения на новый срок. Причина исключения еще 10 компаний не уточняется. Крупных компаний среди них нет. Всего в едином федеральном реестре туроператоров по состоянию на 21 февраля состоит 4366 туристических компаний. МИД РФ предупредил о новых протестах "желтых жилетов" во Франции Протестные акции движения "желтые жилеты" запланированы 23-24 февраля в крупных городах Франции, в Париже митингующие соберутся на Елисейских полях, сообщает в пятницу ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ). "С 23 по 24 февраля в крупных городах Франции пройдут протестные акции движения "желтые жилеты". В Париже митинг начнется 11 утра на Елисейских полях. В городах объявлены повышенные меры безопасности, возможны столкновения протестующих с представителями правопорядка", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ДСКЦ. Как отмечают местные СМИ, участники движения проводят протестную акцию в 15-й раз. По предварительным данным, на митинге в Париже соберутся от 3,5 до 5 тыс. человек. Туристка скончалась после посещения мишленовского ресторана в Валенсии Ресторан RiFF в испанской Валенсии, удостоенный звезды Мишлен, закрыли после смерти посетительницы из-за отравления, сообщает портал The Local. "Инспекторы службы здравоохранения проводят расследование в отношении ресторана RiFF, 28 посетителей которого отравились и еще одна женщина умерла", — пишет портал. У посетителей ухудшилось самочувствие спустя несколько часов после обеда в ресторане. Причиной инцидента мог стать ядовитый сморчок, который по ошибке мог быть использован в ризотто вместо съедобного. "Пострадавшие мучились от приступов рвоты и диареи. Одна женщина отравилась сильнее остальных и на следующее утро умерла. В ресторан она пришла вместе с мужем и сыном, чтобы отметить 46-й день рождения", — сообщает The Local. Ресторан был закрыт для проведения расследования. Причину смерти его посетительницы определят по результатам вскрытия. Ложный сморчок – ядовитый гриб, очень похожий на съедобный сморчок. Отличается от него неприятным запахом. Первые признаки отравления грибом появляются через 6-12 часов после приема в пищу. Ресторан RiFF открылся в 2001 году и заработал свою звезду Мишлен в 2009. Его шеф-повар Бернд Кнеллер, немец по происхождению, начал свою карьеру в Великобритании более 30 лет назад. /TOURBUS.RU

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