Новости Где наши туристы встретят День защитника Отечества? Эксперты комментируют спрос на короткие туры, приуроченные к завтрашнему "мужскому празднику"

Всплеска спроса на туры в День защитника Отечества в этом году не произошло, поскольку праздничные дни совпадают с "классическими" выходными. Россияне, которые отправятся отдыхать в эти даты, выбирают отдых внутри страны, - сообщает АТОР. В ассоциации отметили, что среди зарубежных направлений пользуются популярностью Турция, ОАЭ, Италия и Таиланд – однако это туры на последнюю неделю февраля, а не на выходные. В Турции и Италии россияне предпочитают отдыхать семь-восемь ночей, в ОАЭ – четыре ночи, на Кипре – три ночи. Также пользуются спросом горнолыжные туры в Австрию и экскурсионные в Чехию. "Что касается спроса, то туры в Россию на февраль стали покупать на 11,4% чаще, в Турцию – на 47%. Также выросла глубина бронирования туров – в 2019 году путешествия на День защитника Отечества стали покупать в октябре прошлого года", — уточнили в АТОР. «Спрос на 23 февраля такой же, как на обычные выходные дни. Роста продаж нет. В то же время на 8 марта поедут в 2-3 раза больше, чем обычно. Кроме того, в марте три выходных на праздник, в феврале – два дня. Разница существенная», - отмечает Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин». По наблюдениям эксперта, на спрос влияет и экономическая ситуация. «Времена, когда люди ездили на Новый год, в феврале, в марте и еще летом, - в прошлом. Люди экономят», - отмечает г-н Ромашкин. «Безусловный лидер – около 80% всех туров – это Подмосковье. Это самый подходящий вариант на два дня. Еще немного бронируют Сочи и Золотое кольцо», - говорит Сергей Ромашкин. Татьяна Круглова, PR-менеджер «TUI Россия», сообщила в беседе с нами: «Специальных программ к празднику у нас нет, но есть спецпредложения. Отмечу, что какого-то всплеска спроса на 23 февраля не наблюдаем, это ведь обычные выходные без дополнительных выходных дней. Продажи туров идут в своем привычном для этого периода темпе, мы отмечаем повышенный спрос на короткие туры на 3-4 дня (Сочи, ОАЭ, Кипр), - поэтому можем судить, что туристы берут такой тур «под праздник». На период праздников мы предлагаем целый ряд акций по разным направлениям: Иордания, Израиль, ОАЭ, Кипр, Доминикана, Болгария. В основном это скидки на спа, бесплатные экскурсии». В свою очередь, Анастасия Комодцева, PR-менеджер «Интурист», отметила в беседе в нами: «Ежегодно туроператор «Интурист» готовит спецпредложения к праздничным дням. Так, в этом году разработано несколько вариантов на 23 февраля и 8 марта. В частности, пользуются спросом туры на эти дни в Санкт-Петербург с размещением от 1 до 3 ночей в отелях 3-5*». По данным исследования, проведенного Aviasales, треть мужчин хочет получить на 23 февраля авиабилеты, - сообщил, в свою очередь, PR-директор сервиса Янис Дзенис: «Наш опрос показал, что четверть респондентов не считает праздник исключительно мужским. К примеру, путешественница из Москвы поделилась: "У меня мама служила, и она тоже достойна того, чтобы ее поздравили в этот день". Таким образом, авиабилет может быть универсальным подарком и защитнику, и защитнице Отечества". По словам эксперта, самая низкая цена авиаперелета на ближайшие выходные - рейс Краснодар – Ереван за 878 рублей. Традиционно популярный маршрут Петербург – Москва также вошел в рейтинг самых доступных – стоимость билетов начинается от 900 рублей. Из Москвы в Симферополь можно улететь за 999 рублей, а из Калининграда в Петербург – за 1180". Наконец, в пресс-службе компании UFS Travel отметили, что "в этом году 23 февраля выпадает на субботу, поэтому путешественники отправляются на выходные, как и в любые другие, по городам России — на экскурсию, навестить семью или друзей и просто по делам. Зарубежные направления на ближайшие даты значительно уступают внутренним. Это касается как ж/д, так и авиабилетов. Популярны бюджетные путешествия на поезде — кроме посещения Санкт-Петербурга, москвичи уезжают в Смоленск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Владимир и Казань. Так, поездка в купе по данным направлениям составит в среднем 1,5 – 3 тыс. рублей. Среди тех, кто все же запланировал короткое путешествие за границу, популярны такие страны, как Италия и Турция, тогда как в 2018 году в этот список входили Франция и Кипр». /TOURBUS.RU

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