Новости Китайские туристы пойдут по «Янтарному пути» Профессионалы обсудили новый историко-культурный проект, который ускорит и диверсифицирует туробмен между Россией и Китаем

В Российском этнографическом музее состоялся форум, на котором впервые был представлен общественности новый историко-культурный проект «Янтарный путь», призванный ускорить развитие туристического обмена между Россией, Казахстаном и Китаем, а также диверсифицировать поток гостей в пользу новых объектов интереса, - сообщает наш корреспондент в Северной столице. Как сообщил во время встречи заместитель исполнительного директора Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Кирилл Беляков-Донец, «новый проект предполагает решение сразу нескольких принципиально важных задач». В их числе он назвал развитие региональной туристической инициативы, диверсификацию турпотока, а также повышение уровня реализации изделий из янтаря, которые пользуются неизменным спросом у большинства путешественников. При этом очевидно, что речь идет об изделиях, которые производятся легально и отличаются высоким качеством исполнения. Оценивая перспективы новинки, представитель МИД РФ в Петербурге Владимир Запевалов назвал проект инновационным. «Он без сомнения обладает этим качеством, поскольку предполагает развитие туризма в несколько иной плоскости, - подчеркнул он. – Однако для того, чтобы его реализовать, нужно в самое ближайшее время создать «дорожную карту», которая позволит перейти к его практической стадии». В свою очередь, глава Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Юрий Цуркан уверен: «Янтарный путь» вполне вписывается в современные тенденции развития российского туризма. «Если учесть, что сейчас поставлена задача значительного увеличения экономической отдачи туризма, этот проект для ее решения подходит как нельзя лучше, - считает он. – Ведь речь идет о содействии выходу отечественных производителей товаров и услуг на новые рынки сбыта, а также расширении экспорта российских туристических услуг». Поддерживают проект и представители туризма и бизнеса. В частности, главный специалист отдела координации экскурсионной деятельности из Городского туристско-информационного бюро Петербурга Дмитрий Геращенко убежден, что «Янтарный путь» очень важен для развития межрегиональных связей и диверсификации туристических потоков. А Ян Сержантов, генеральный директор «Парка янтаря», и Светлана Шувалова, начальник отдела туризма Калининградского янтарного комбината, уверены не только в экскурсионной полезности новинки, но и в ее способности улучшить экономику туризма. Впрочем, в ходе дискуссии в рамках форума были выявлены и «подводные камни» проекта. В частности, главным препятствием на пути его реализации была названа проблема транспортной доступности Калининграда. «Добираться на поезде долго, и требуется пересекать границу Литвы, а билеты на самолет далеко не всегда можно приобрести по приемлемой стоимости, - констатировал один из участников. И если этот вопрос никак решен не будет – реализовать «Янтарный путь» будет крайне сложно. В ответ было предложено задействовать механизм субсидирования перелетов со стороны государства, а также использовать вступивший в силу с января 2019 года закон о меценатстве, который позволяет крупным компаниям часть средств от НДС использовать в качестве безвозмездных взносов. Вместе с тем общая концепция проекта «Янтарный путь» была одобрена, а участники форума договорились об объединении усилий по его реализации на территории России, Казахстана и Китая. Как пояснил Юрий Цуркан, новинка поддерживается на уровне Секретариата Делового совета ШОС по Северо-Западному федеральному округу, а также генеральных консульств Республики Казахстан и КНР в Петербурге. /TOURBUS.RU

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