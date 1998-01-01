Новости Хостелы и мини-отели вновь под угрозой закрытия Отельеры обсудили грядущие изменения законодательства, которые осложнят жизнь владельцам небольших средств размещения

«Гвоздем» очередного делового завтрака для руководителей и владельцев петербургских малых средств размещения, состоявшегося по инициативе компании Hotelinstinct, стала тема изменений в законодательстве, усложняющих и без того непростую жизнь отельеров. На встрече, наряду с «вечными» вопросами необходимости повышения доходности объектов с помощью реализации дополнительных услуг, наличия на рынке демпинга и нюансов взаимодействия с UTS, доминировали темы изменения методики присвоения «звезд» и снова нависшей угрозы закрытия хостелов и мини-отелей, расположенных в жилых домах. Алена Енова, совладелец компании Hotelinstinct, член правления и руководитель петербургского регионального отделения НП «Лига хостелов», подчеркнула: проблема действительно стоит ребром. «Не стоит надеяться на авось: сейчас наступил момент, когда будущее нашего бизнеса зависит от усилий каждого, - заявила она. – Чем острее и масштабнее будет реакция с нашей стороны на новую попытку фактически запретить нахождение малых объектов размещения в жилых домах – тем выше шанс изменить ситуацию к лучшему». А о подробностях законотворчества более чем трем десяткам собравшихся отельеров сообщила эксперт по классификации Лилия Биткулова, лично участвовавшая в подготовке проектов документов. «Что касается классификации, могу успокоить: если ваш объект уже получил ту или иную категорию (в т. ч. «без звезд»), в течение всего срока действия полученного свидетельства (трех лет) заново проходить процедуру не потребуется, - пояснила она. – А вот новые объекты с января 2019 года станут проходить классификацию по новым же требованиям, которые в течение нескольких месяцев будут дорабатываться». В том числе и в соответствии с рекомендациями бизнеса. Впрочем, по ее оценке, новации в основном будут касаться аккредитующих организаций – теперь наряду с отелями они станут нести ответственность в том случае, если подтвержденные ими «звезды» не соответствуют действительности. Что касается злополучной «проблемы Хованской», здесь ситуация гораздо серьезнее. «Несмотря на ранее достигнутые компромиссы, депутату Галине Хованской удалось провести через профильный комитет Госдумы проект документа, который фактически запрещает размещать в жилых домах малые средства размещения, - констатировала Лилия Биткулова. – Причем под запрет попадают как гостиничные, так и услуги по кратковременному размещению гостей». Более того: как подчеркнула директор отеля «Грифон» Екатерина Коробко, в этом случае трудности ждут не только отельеров, но и владельцев кафе или ресторанов, размещенных в жилых домах. «В инициированном депутатом законопроекте речь идет обо всех видах бизнеса, который изначально не был предусмотрен в проекте дома, - сообщила она. – И весь бизнес сферы услуг на нашей улице Рубинштейна, к примеру, в случае принятия проекта Хованской попадет в зону высокого риска в связи с угрозой закрытия, поскольку согласовать его работу с жильцами будет практически невозможно». «В первую очередь это коснется Петербурга, а также, к примеру, гостевых домов в Крыму или Краснодарском крае, - полагает Лилия Биткулова. – Причем совершенно непонятно, каким образом согласуются заявления властей о поддержке малого бизнеса с шагами, которые предпринимаются в Госдуме. А также с правом владельца распоряжаться находящимся в его ведении имуществом по собственному усмотрению». Итогом встречи стало решение значительно активизировать работу, которая могла бы воспрепятствовать появлению «запретительной» новинки. «Каждый из нас должен высказаться по этому поводу таким образом, чтобы быть услышанным «наверху», - считает Алена Енова. – Только четко обозначив позицию, мы можем рассчитывать на то, что наши интересы будут учтены». /TOURBUS.RU

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