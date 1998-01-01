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22 февраля
«Интурист» и «Музенидис» объявили о партнерстве на греческом направлении
Эксперты комментируют объединение усилилий двух крупных туроператоров
В рамках состоявшегося на днях в Петербурге IV Регионального туристического форума НТК «Интурист» не только назвал Грецию одним из своих стратегических направлений на 2019 год, но и объявил о начале системного партнерства с холдингом «Музенидис трэвел».
«В этом сезоне, наряду с активным развитием таких направлений как Крым и Краснодарский край, мы делаем ставку на Грецию, - сообщил агентам и журналистам Сергей Толчин, исполнительный директор НТК «Интурист». – Предпринимая усилии в этом направлении мы, конечно, могли открыть там и собственную принимающую компанию, но решили воспользоваться сервисом зарекомендовавшего себя надежного партнера - холдинга «Музенидис трэвел». При этом, по признанию Сергей Толчина, в этом году оператор решил «не экспериментировать с перевозкой» и поэтому упор делает на рейсы с использованием, в первую очередь, лайнеров авиакомпании «Россия», которую тоже считает надежным партнером.
Что касается некоторых деталей сотрудничества, то в рамках партнерства с «Музенидис» компания «Интурист», в частности, намерена активно предлагать клиентам номера в гостиницах аффилированной с «Музенидис» сети отелей BOMO, в которую в настоящее время входят более двух десятков отелей.
При этом интересно, что некоторыми отелями BOMO в сезоне 2019 года Mouzenidis Group станет «рулить» с помощью управляющей компанией Cronwell. В частности, в их числе такие как Bomo Platamon Cronwell Resort и Bomo Sermilia Cronwell Resort, а также единственный на Халкидиках отель «только для взрослых» Bomo Rahoni Cronwell Park Adults Only. Например, с 2019 года Bomo Sermilia Cronwell Resort начинает работать по системе ultra all inclusive и значительно расширяет инфраструктуру для семейного отдыха.
Впрочем, это не единственные примеры тесного партнерства между крупными операторами на тех или иных рынках. И если ранее крупные игроки рынка, как правило, стремились все делать самостоятельно, сейчас ситуация другая. В частности, еще в 2018 году аналогичный процесс наблюдался в отношениях между «Музенидис» и TUI Россия.
«Я сторонник альянсов и кооперации на туристическом рынке, – четко обозначил тогда свою позицию Тарас Демура, генеральный директор TUI Россия. – Убежден, что российский рынок имеет огромный потенциал для развития и роста в области объединения усилий и поиска точек синергии. Ранее мы пытались самостоятельно развивать греческое направление, но убедились, что в условиях жесткой конкуренции необходимо искать иные формы сотрудничества».
В свою очередь Александр Цандекиди, генеральный директор «Музенидис Трэвел Россия», выразил уверенность в том, что «объединив возможности, совместными усилиями мы можем сформировать и предложить рынку более доступный продукт повышенного качества, а также значительно повысить привлекательность Греции у российских туристов».
«С учетом реалий нынешнего сезона, тенденция к расширению сотрудничества и объединению усилий между крупными игроками рынка может усиливаться, поскольку взаимовыгодная кооперация еще никому не вредила», - считают аналитики.
/TOURBUS.RU
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