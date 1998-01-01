Новости Горячие новости Таможня может начать требовать подтверждения происхождения наличности на сумму от $100 тысяч/ В действиях туроператора «Жемчужная река» не обнаружено состава преступления/ Рейс Azur Air из Новосибирска во Вьетнам задержался на сутки

Таможня может начать требовать подтверждения происхождения наличности на сумму от $100 тысяч Таможенные органы стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут начать требовать у граждан подтверждения происхождения ввозимой или вывозимой наличности в случае, если сумма превышает $100 тыс., — сообщили "Интерфаксу" в российском таможенном ведомстве. Проект направлен на реализацию рекомендации 32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), пояснили в ФТС. При этом источник в финансово-экономическом блоке российского правительства заявил "Интерфаксу", что курирующий ФТС Минфин предлагал ранее больший порог, который не был принят в ЕЭК. В настоящее время ведомство вопрос прорабатывает и новую позицию еще не сформировало, сказали в пресс-службе. Согласно действующему законодательству, декларированию подлежат наличные средства эквивалентом $10 тыс. и выше. Как рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый со статистикой ФТС, в 2018 году в диапазоне от $10 до 100 тыс. было зарегистрировано более 22 тыс. случаев декларирования на общую сумму в $715 млн, в диапазоне от $500 до $1 млн — более 800 случаев на сумму в $630 млн, а в диапазоне от $1 млн — более 600 случаев на сумму в $1,1 млрд. В действиях туроператора «Жемчужная река» не обнаружено состава преступления Компетентные органы не обнаружили состава преступления в действиях туроператора "Жемчужная река", остановившего деятельность в конце 2018 года, сообщил сегодня журналистам чи глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко. "Две недели назад получили справку по "Жемчужной реке", что в их действиях не обнаружено никакого состава преступления, от определенных структур уполномоченных. Этот момент настораживает очень сильно, так как безнаказанность ведет к безответственности. Значит, желающие обманывать туристов у нас будут", — расссказал он на пресс-конференции в рамках IV регионального туристического форума, организованного туроператором "Интурист" при поддержке администрации Сочи. Отвечая на вопрос журналистов о возможности новых банкротств туроператоров, г-н Осауленко подчеркнул, что туризм сегодня стал значительно более рискованным бизнесом, чем несколько лет назад. "Несколько лет назад туризм ни в какой степени не зависел от политики. Сегодня туризм в какой-то степени инструмент политики. Мы на сегодня имеем каждый год уход туроператоров. В 2015-2017 годах туроператоры тоже уходили, в том числе через банкротства, и мы старались сделать, чтобы это было незаметно. Но когда идут откровенно мошеннические схемы, которые мы имели в 2018 году на примере двух туроператоров – "Натали Турс" и "Жемчужная река" – все наши механизмы и инструментарий бессмысленны. Это уже не вопрос регулирования туристской деятельности, это вопрос к другим структурам", — подчеркнул он. Рейс Azur Air из Новосибирска во Вьетнам задержался на сутки Пассажиры задержанного из-за неисправности самолета рейса авиакомпании Azur Air вылетели из Новосибирска в Камрань (Вьетнам) почти на сутки позже расписания, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова. "Рейс вылетел в Камрань в 20:43 по местному времени (16:43 мск)", — сказала она. "Боинг-757" должен был вылететь во Вьетнам во вторник в 21:20 по местному времени (17:20 мск), но во время подготовки самолета специалисты выявили техническую неисправность, после чего отправление несколько раз откладывалось. Как уточнила г-жа Горбунова, сначала авиакомпания предприняла попытку устранить неисправность, но позже сообщила о решении направить за пассажирами резервный борт. По ее данным, на рейс зарегистрировано 214 пассажиров, в том числе 24 ребенка, 103 человека дожидались вылета в гостинице. Все были обеспечены напитками и горячим питанием. /TOURBUS.RU

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