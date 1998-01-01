Что ждет участников деловой программы «Интурмаркета»?

Приглашаем посетить международную туристическую выставку "Интурмаркет" и получить информацию о туристическом рынке «из первых рук».

Мероприятия рассчитаны на самых различных участников — представителей органов власти в сфере туризма, туроператоров и турагентов, организаторов туристических событий, специалистов по продвижению турпродукта и IT, сотрудников туристско- информационных центров, отельеров.

Самые интересные мероприятия деловой программы:

1. Одно из ключевых мероприятий первого дня выставки — круглый стол «Туризм для старшего поколения: вызовы и возможности». Он пройдет при поддержке Всемирного конгресса туризма для старшего поколения World Senior Tourism Congress, концепция которого заключается в увеличении продолжительности жизни, изменении привычных стереотипов о путешествиях тех, кого принято называть «сеньор-туристами».

2. Всероссийская конференция «Детский туризм в России: проблемы и пути развития»

3. Международная конференция «Настоящая Россия», посвященная развитию туризма в малых исторических городах.

4. «Всероссийское совещание по актуальным вопросам развития туризма в Российской Федерации», организатором которого выступит Федеральное агентство по туризму.

5. Ежегодная встреча туристско-информационных центров России, на которой будут рассмотрены лучшие российские практики. Организатор встречи — НАИТО.

6. На стратегической сессии «Идти в IT. Будущее уже сегодня» будут представлены online-технологии, направленные на повышение качества предоставляемых туристских услуг в регионах России.

7. IV Всероссийский обучающий форум «Россия событийная».

8. Семинар по правовым вопросам в области туризма «Новая редакция Федерального закона 132-ФЗ „Об основах туристской деятельности в Российской Федерации“. Перспективы влияния на рынок».

Также гостей и участников выставки ждут:

· совещание организаторов и участников межрегионального проекта «Узоры городов России»;

· презентации городов Золотого кольца, туристических возможностей Москвы, проекта «Живые уроки»;

· торжественные мероприятия на стендах регионов-партнеров выставки: на стендах Алтайского края, Тверской и Вологодской областей;

· болгаро-российский круглый стол;

· благотворительный аукцион. Вырученные средства пойдут на приобретение специального оборудования для больных детей, за которыми ухаживают в детском хосписе «Дом с маяком».

Все мероприятия деловой программы смотрите здесь.