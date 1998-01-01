Новости Компания BPO Travel представила инновационный проект GSA полного цикла В стенах Франко-Российской Торгово-Промышленной Палаты обсудили проблемы повышения уровня услуг в сфере бизнес-тревел

В московском офисе Франко-Российской Торгово-Промышленной Палаты прошел бизнес-завтрак, посвященный вопросам повышения уровня услуг в сфере бизнес-тревел. Экспертами мероприятия выступили представители компании BPO Travel, а также партнеры из «НЕМО Тревел», госкорпорации «РОСАТОМ», авиакомпании RedWings, Межгосударственного союза Городов-героев. В приветственном слове Николай Ланге, представитель BPO Travel рассказал об истории создания группы компаний. «В 2003 году BPO Travel работала на рынке как обычное агентство со своей сетью продаж и лишь в 2014 году компания стала оказывать представительские услуги авиакомпаниям в российских аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга». По словам Анатолия Меркушина, второго представителя BPO Travel, одним из основных преимуществ работы с компанией является гибкость и умение оперативно отвечать потребностям рынка, кроме того в ближайшее время компания планирует разработать пакет GSA полного цикла, с его помощью клиенты смогут вывести свой бизнес на новый уровень. «Наша задача предоставить клиентам пакет GSA (генерального агента) полного цикла, куда будут входить не только представительские услуги в аэропорту, но также ticketing (стойка выписки билетов в аэропорту), контроль регистрации и посадки пассажиров, контроль обслуживания самолета, а также услуги хендлинга в аэропортах», - Николай Ланге. В настоящий момент компания BPO Travel предоставляет пакет услуг в качестве GSA авиакомпании Lufthansa, RedWings и ведет переговоры с другими международными перевозчиками, в том числе KLM. Наряду с другими преимуществами работы с BPO Travel можно выделить работу по системе классического овердрафта, который позволяет депозит заменить финансовой гарантией и тем самым высвободить дополнительные средства на развитие бизнеса, что также помогает сохранять финансовую стабильность компании клиента. Жанна Гагарина, пресс-секретарь Global Consulting – компании, являющейся клиентом BPO Travel, в ходе своей презентации отметила, что «до сотрудничества с группой компаний BPO Travel у нас не было понимания тонкости тендерных процедур, для чего они нужны и как получить определенную выгоду, выиграв тендер. Но благодаря нашим партнерам нам удалось понять всю специфику бизнес-тревел индустрии, а также наладить документооборот». О своем сотрудничестве с группой компаний рассказала и Миронова Людмила, представитель авиакомпании RedWings: «BPO Travel на протяжении 8 лет является GSA компании RedWings на направлении Узбекистан». Также г-жа Миронова отметила, что показателем успешного сотрудничества является рост показателей пассажиропотока. Так за 2017 год авиакомпания перевезла 1,6 млн авиапассажиров, а за 2018 цифра увеличилась до 2,8 млн. Это стало возможно за счет расширения маршрутной сети авиакомпании: круглый год RedWings совершает 18 региональных рейсов, летом в расписание добавляется еще 12 из городов России в Симферополь. В заключительном слове коммерческий директор BPO Travel, Евгений Шматов рассказал о совместной инициативе с Межгосударственным союзом Городов-героев: «Бизнес должен не только приносить деньги, он должен делать определенный вклад в социальную жизнь. Поэтому наша компания намерена совместно с Межгосударственным союзом поддержать проект «Свободное небо ветеранам» в рамках которого наши ветераны 1-2 раза в год смогут получить бесплатный авиаперелет. Также у нас будет специальный колл-центр, его работники будут поздравлять наших ветеранов с праздниками, информировать о доступных скидках и прочих услугах». /TOURBUS.RU

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